«Роснефть» на выставке «Россия» представила книгу «Открывая Арктику заново»

В павильоне компании «Роснефть» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялась презентация книги «Открывая Арктику заново. 10 лет исследований региона». Совместный проект «Роснефти» и «Иннопрактики» посвящен 10-летию исследовательской деятельности Компании на Крайнем Севере. В книге рассказывается об арктических научных проектах «Роснефти», реализованных совместно с ведущими научными институтами страны.

Книга состоит из 11 тематических глав, каждая из которых посвящена отдельному научному проекту и содержит хронологию арктических экспедиций Компании с 2012 года. Именно 26 июля 2012 г. с выходом двух судов из портов г. Архангельск и г. Мурманск «Роснефть» начала исследовательскую экспедиционную деятельность в российской Арктике.

«Это самые масштабные в новейшей истории арктические исследования. За 10 лет мы провели более 40 комплексных экспедиций, многие из которых уникальны. Были организованы масштабные гидрометеорологические исследования Крайнего Севера, это 12 судовых экспедиций, которые охватили все арктические моря России. Впервые в мире были проведены эксперименты по буксировке айсбергов массой более 1 миллиона тонн, а всего за это время выполнено более 35 буксировок», – отметил директор Департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали. Кроме того, при участии Компании организованы масштабные экспедиции по изучению краснокнижных видов животных.

«Роснефть» продолжает реализацию проекта по стратиграфическому бурению. В рамках проекта охвачены уже все моря российской Арктики, за 4 полевых сезона пробурено 26 скважин и отобрано более 2 километров керна.

Помимо экспедиционной деятельности в издании рассказывается о лабораторных и камеральных научных проектах Компании, таких как совместная разработка «Роснефти» и «Иннопрактики» микробного препарата для очистки акватории северных морей от углеводородных загрязнений. В издании приведены примеры применения разработанных в Компании математических моделей движения айсбергов и реанализа гидрометеорологических параметров. Книга содержит уникальные художественные иллюстрации, фотографии из экспедиций Компании, карты с описанием маршрутов.

По окончании мероприятия провели тематический квиз, посвященный Арктике, победитель которого получил в подарок книгу «Открывая Арктику заново».

Книги «Открывая Арктику заново» и «Rediscovering the Arctic».

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента РФ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

14 ноября 2023 г.

