При поддержке города более 600 столичных предприятий приняли участие в экспортных акселераторах

Более 600 столичных компаний при поддержке Москвы стали участниками экспортных акселераторов с 2019 года. Среди них — разработчики программного обеспечения, производители различного оборудования, электроники, косметики, одежды и другой продукции. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В рамках обучения эксперты помогли предпринимателям сформировать стратегию выхода на конкретный зарубежный рынок и адаптировать товары и услуги под его аудиторию.

«Выпускники программ уже нашли партнеров в 68 странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионов мира. Общая сумма контрактов превысила 3,1 миллиарда рублей», — сообщила Наталья Сергунина.

Город софинансирует до 90 процентов стоимости участия в акселераторах, организованных совместно с Фондом развития интернет-инициатив, Московской школой управления «Сколково» и другими учреждениями.

С января 2023 года поддержкой воспользовались 115 экспортеров. По итогам обучения они успешно вышли на рынки Марокко, Доминиканской Республики, Бразилии, Турции, Казахстана и других государств.

В этом году Московский экспортный центр впервые провел программу подготовки предпринимателей к работе в регионе MENA (объединяет Северную Африку и Ближний Восток). Столичные компании смогли выбрать перспективные направления для внешнеэкономической деятельности, познакомиться с профильными международными объединениями и бизнес-сообществами, а также получить доступ к базе потенциальных клиентов.

