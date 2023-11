Полмиллиона на стартап: выпускница СПбГАСУ выиграла грант на свою разработку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Церемония награждения

Андрей Бояринцев и Александра Зыбцева

Ещё обучаясь в магистратуре СПбГАСУ на кафедре геотехники, Александра Зыбцева приняла участие в конкурсе Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК» для обучающихся в образовательных организациях высшего образования России по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры. Сегодня Александра – обладатель гранта в размере 500 тыс. руб. и руководитель проекта в проектной компании.

Тема проекта-победителя – «Разработка средства измерения температуры многолетнемёрзлого грунта на основе композитных материалов». Данная разработка предполагает использовать композитные материалы в устройстве для проведения температурных измерений мёрзлых грунтов, что способствует уменьшению влияния различных стальных элементов, которые чаще всего используют в традиционных устройствах, на измеренные значения температуры.

«Обладатель гранта должен создать прототип этого изделия, получить на него патент и подать документы для регистрации общества с ограниченной ответственностью, которое в дальнейшем будет выполнять коммерциализацию созданного в рамках программы инновационного продукта», – пояснил старший преподаватель кафедры геотехники СПбГАСУ, научный руководитель магистрантки Андрей Бояринцев.

В 2019 г. он также стал победителем в этом конкурсе, что позволило провести дополнительные исследования и запатентовать изобретения. Данный проект разрабатывался в рамках научных исследований в аспирантуре, поэтому Андрей Бояринцев успешно прошёл защиту и получил степень кандидата наук. Следует отметить, что его работа признана лучшей экспертным советом ВАК по специальности.

«Проводить эксперименты, переводить статьи мне помогают наши студенты. Александра Зыбцева оказалась в числе самых заинтересованных. Она пришла на кафедру на третьем курсе. Под моим руководством за годы учёбы Александра выиграла несколько грантов СПбГАСУ, что помогло ей приобрести опыт в конкурсах, подготовке отчётов, публичных выступлениях», – поделился своим опытом Андрей Бояринцев.

Он пояснил, что во время испытаний сформировалась идея по одному новому прибору для измерения температуры грунта. Александра развила эту идею настолько, что решила попробовать свои силы в конкурсе Фонда содействия инновациям. «Рад, что проект удостоен столь высокой награды, и надеюсь, что стартап стартует успешно!» – подытожил Андрей Бояринцев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI