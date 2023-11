Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Студенты Политеха стали первыми участниками нового карьерного проекта Администрации города для молодежи — «ГосСреда». 8 ноября в рамках реализации плана взаимодействия Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» в новом инновационном формате впервые состоялась экскурсия в Смольный и общественно-деловой центр «Невская ратуша» для студентов нашего вуза.

«ГосСреда» — новый проект Комитета государственной службы и кадровой политики, который в формате короткой стажировки позволяет на практике узнать, как устроена сфера государственного управления в Санкт-Петербурге и какие задачи решают региональные органы власти. 15 студентов Политеха направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Юриспруденция» под руководством заместителя руководителя дирекции Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, доцента Высшей школы административного управления Тамары Селентьевой при поддержке студенческого объединения «Лаборатория публичного управления» начали изучать государственную среду по средам.

Открыла день стажировки встреча студентов с Игорем Мурашевым, заместителем председателя Комитета государственной службы и кадровой политики. Далее состоялись экскурсии по Смольному и общественно-деловому центру «Невская ратуша», где участникам рассказали об истории их создания и специфике функционирования в настоящее время. Студенты узнали также о возможностях трудоустройства в исполнительные органы государственной власти региона и механизмах формирования Молодежного кадрового резерва Санкт-Петербурга.

Завершающим мероприятием стала встреча с Ольгой Кандыбой, выпускницей Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, в прошлом резервисткой Молодежного кадрового резерва, а сегодня — сотрудницей Управления развития промышленности и агропромышленного комплекса Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга. Ольга рассказала о собственном опыте поступления на государственную гражданскую службу, своих профессиональных задачах и ответила на вопросы ребят.

Студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление» Высшей школы административного управления Анна Баранова поделилась впечатлениями:

Это был очень полезный для меня опыт! Было интересно окунуться в атмосферу нашей будущей профессии и в режиме открытого диалога пообщаться с представителями органов власти. Спасибо за уникальную возможность целостно познакомиться с впечатляющей инфраструктурой и получить ответы из первых уст .

Заместитель руководителя дирекции Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, доцент Высшей школы административного управления ИПМЭиТ Тамара Селентьева отметила:

Для нас большая честь стать первыми участниками данного проекта. Отрадно, что сотрудничество университета с Комитетом государственной службы и кадровой политики активно развивается, открывая новые возможности для студентов различных направлений подготовки .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI