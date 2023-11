Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

За достижения в исследованиях по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных наук, значительные успехи в организации и совершенствовании учебного процесса, достижения в международных образовательных и научно-технических проектах создателю и бессменному руководителю кафедры прикладной математики и информатики нижегородской Вышки Валерию Калягину было присвоено звание «Профессор года» по Центральному федеральному округу.

Валерий Александрович был одним из основателей факультета бизнес-информатики и прикладной математики НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде (сейчас – факультет математики, информатики и компьютерных наук), исполнял обязанности декана факультета с 2007 по 2013 годы, и за это время факультет стал центром подготовки специалистов международного уровня. В настоящее время факультет математики, информатики и компьютерных наук занимает в Нижнем Новгороде лидирующие позиции в исследованиях в области фундаментальной и прикладной математики. По инициативе профессора В. Калягина и при его непосредственном участии были открыты новые перспективные образовательные программы «Бизнес-информатика», «Прикладная математика», «Программная инженерия». С 2012 года Валерий Калягин возглавляет Лабораторию алгоритмов и технологий анализа сетевых структур (ЛАТАС), созданную для проведения научных исследований по гранту правительства РФ, развития международных связей в области алгоритмов и технологий анализа сетей и графов. Под его руководством Лаборатория стала известным научным центром международного масштаба в области исследования сетевых структур и приложений. Валерий Александрович – ученый, имеющий международное признание в области чистой и прикладной математики. Вместе с тем он на постоянной основе ведет занятия для бакалавров и магистров направления «Прикладная математика и информатика», руководит их выпускными квалификационными работами и диссертационными работами аспирантов. «Валерий Александрович прекрасный преподаватель, который умеет заинтересовать и увлечь предметом своих студентов, – поделился выпускник программы «Прикладная математика и информатика» НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Михаил Кузнецов. – При поступлении на бакалаврскую программу «Прикладная математика и информатика» я, в том числе, ориентировался на наличие уникального курса Валерия Александровича по финансовым рынкам. И это очень правильно, что награждён выдающийся педагог и учëный, открывший путь в IT и науку тысячам студентов через кафедру прикладной математики и информатики и лабораторию ЛАТАС». Валерий Александрович является экспертом Российского научного фонда, экспертом РАН, экспертом Российского фонда фундаментальных исследований, членом диссертационного совета по компьютерным наукам НИУ ВШЭ, членом диссертационного совета Д 212.166.20 ННГУ, членом редколлегии журнала «Бизнес-информатика» (с 2010 года), членом правления Нижегородского математического общества.

Валерий Калягин Для меня большая честь стать лауреатом престижной премии «Профессор года». Вся моя жизнь связана с математикой, с преподаванием и научными исследованиями. Математика стала частью моей жизни на мехмате Горьковского университета, который я окончил в далеком 1974 году. Что такое наука высшего уровня, я понял в аспирантуре механико-математического факультета Московского университета. Это было незабываемое время. В МГУ царила непередаваемая научная атмосфера, где в центре внимания были трудные задачи, а основной ценностью – новые идеи и подходы к их решению. Мы живем в необычное время. Математика из абстрактной «небесной» науки становится необходимым инструментом создания новых высоких технологий. Участвовать в этом процессе, передавать новым поколениям свои знания и экспертный опыт доставляет мне истинное удовольствие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI