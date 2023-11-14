«Передавать новым поколениям знания и экспертный опыт доставляет мне истинное удовольствие»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

За достижения в исследованиях по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных наук, значительные успехи в организации и совершенствовании учебного процесса, достижения в международных образовательных и научно-технических проектах создателю и бессменному руководителю кафедры прикладной математики и информатики нижегородской Вышки Валерию Калягину было присвоено звание «Профессор года» по Центральному федеральному округу.

Валерий Александрович был одним из основателей факультета бизнес-информатики и прикладной математики НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде (сейчас – факультет математики, информатики и компьютерных наук), исполнял обязанности декана факультета с 2007 по 2013 годы, и за это время факультет стал центром подготовки специалистов международного уровня.

В настоящее время факультет математики, информатики и компьютерных наук занимает в Нижнем Новгороде лидирующие позиции в исследованиях в области фундаментальной и прикладной математики.

По инициативе профессора В. Калягина и при его непосредственном участии были открыты новые перспективные образовательные программы «Бизнес-информатика», «Прикладная математика», «Программная инженерия».

С 2012 года Валерий Калягин возглавляет Лабораторию алгоритмов и технологий анализа сетевых структур (ЛАТАС), созданную для проведения научных исследований по гранту правительства РФ, развития международных связей в области алгоритмов и технологий анализа сетей и графов.

Под его руководством Лаборатория стала известным научным центром международного масштаба в области исследования сетевых структур и приложений.

Валерий Александрович – ученый, имеющий международное признание в области чистой и прикладной математики. Вместе с тем он на постоянной основе ведет занятия для бакалавров и магистров направления «Прикладная математика и информатика», руководит их выпускными квалификационными работами и диссертационными работами аспирантов.

«Валерий Александрович прекрасный преподаватель, который умеет заинтересовать и увлечь предметом своих студентов, – поделился выпускник программы «Прикладная математика и информатика» НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Михаил Кузнецов. – При поступлении на бакалаврскую программу «Прикладная математика и информатика» я, в том числе, ориентировался на наличие уникального курса Валерия Александровича по финансовым рынкам. И это очень правильно, что награждён выдающийся педагог и учëный, открывший путь в IT и науку тысячам студентов через кафедру прикладной математики и информатики и лабораторию ЛАТАС».

Валерий Александрович является экспертом Российского научного фонда, экспертом РАН, экспертом Российского фонда фундаментальных исследований, членом диссертационного совета по компьютерным наукам НИУ ВШЭ, членом диссертационного совета Д 212.166.20 ННГУ, членом редколлегии журнала «Бизнес-информатика» (с 2010 года), членом правления Нижегородского математического общества.