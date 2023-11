Общественно-деловой комплекс построят в Сосенском по городской программе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В поселении Сосенском появятся два здания многофункционального общественно-делового комплекса, где смогут работать около шести тысяч человек. Их построят по соглашению с городом в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа стимулирования создания МПТ действует в Москве с 2020 года. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором он возводит жилые дома. Для этого необходимо дополнительно инвестировать в строительство социально и экономически значимых объектов, где появляются новые рабочие места.

«Многофункциональный общественно-деловой комплекс станет частью квартала 35 поселения Сосенского Новомосковского административного округа. Вторая и третья очереди строительства этого объекта вошли в программу стимулирования создания мест приложения труда. Общая площадь двух зданий составит около 60 тысяч квадратных метров. Ввести их в эксплуатацию планируется до июня 2026 и 2027 года соответственно. Инвестор вложит в этот проект 5,3 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Дополнительные рабочие места, которые появляются в развивающихся районах благодаря городской программе, позволяют местным жителям найти работу недалеко от дома. Это не только повышает уровень комфорта людей, но и помогает разгрузить транспортную сеть города.

«Сейчас на завершающей стадии строительства находится первая очередь проекта — многофункциональный центр с современными офисными пространствами и торговой галереей. В рамках первой очереди на территории появится 3018 новых рабочих мест», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин сообщил об одобрении планов строительства поликлиники в ТиНАО, школы, детского сада и поликлиники в Бирюлеве Восточном, а также 10 объектов коммерческого назначения в разных районах и поселениях столицы по программе стимулирования создания МПТ.

Инвесторы, участвующие в программе, могут увеличить объем преференций за счет сокращения сроков строительства. Так, уменьшив время создания мест приложения труда на 6–12 месяцев, застройщик повысит себе льготу на пять процентов, более чем на год — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут как девелоперы, которые только планируют реализацию своего проекта, так и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. Земельные участки под строительство жилья, где будут созданы места приложения труда, могут находиться в разных районах. Заявки на участие в программе принимают через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI