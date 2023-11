Новые масштабные инвестпроекты дадут городу более 6,5 тысячи рабочих мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В третьем квартале 2023 года город одобрил реализацию восьми масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по строительству новых производственных объектов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В третьем квартале 2023 года столица приняла решение о предоставлении 78,9 гектара земли под реализацию восьми масштабных инвестиционных проектов. В городе появятся производства легкой, пищевой, строительной, электрической и других отраслей промышленности. На новых предприятиях смогут трудоустроиться свыше 6,5 тысячи человек. В реализацию проектов инвесторы вложат 66,4 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Выделение земельных участков под возведение новых производств в рамках масштабных инвестиционных проектов упрощает застройщикам создание и развитие предприятий, а также способствует появлению новых рабочих мест рядом с домом.

«Согласно принятым в третьем квартале решениям в четырех административных округах столицы инвесторы построят производства ортопедических изделий, кабельной и полимерной продукции, грузоподъемного оборудования, а также предприятия по выпуску продуктов питания, в том числе замороженных хлебобулочных полуфабрикатов. Общая площадь объектов превысит 675 тысяч квадратных метров», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Например, в Северо-Восточном административном округе на земельном участке площадью 0,25 гектара инвестор построит предприятие, где будут ежегодно выпускать до 15 тысяч ортопедических медицинских изделий. Там организуют 60 рабочих мест.

«В Троицком и Новомосковском административных округах город предоставит земельные участки площадью почти 68 гектаров. На них появится пять предприятий площадью около 470 тысяч квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В частности, инвестору передадут участок площадью более 12 гектаров для строительства современного хлебозавода, где в сутки будут производить до 200 тонн хлеба, круассанов и слоек. На предприятии смогут работать 200 человек. Еще на одном земельном участке площадью 1,8 гектара организуют производство лифтового и грузоподъемного оборудования. Планируется, что ежегодно там смогут изготавливать до тысячи единиц продукции. На предприятии создадут 100 рабочих мест.

Ранее Мэр Москвы сообщил, что в столице реализуется 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Благодаря им будет создано больше 52 тысяч рабочих мест.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

