На проект «Восток Ойл» доставлен рекордный объем грузов в летнюю навигационную кампанию

Компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») завезла по Енисею и Северному морскому пути более миллиона тонн грузов на объекты флагманского проекта «Восток Ойл», разрабатываемого на Таймыре в Красноярском крае.

Это рекордный объем грузов, который более чем на 40% превышает показатели прошлогоднего летнего завоза. В навигационной кампании были задействованы 402 морских и речных судна, выполнивших 923 рейса из портов Мурманска, Архангельска, Красноярска, Лесосибирска и Дудинки.

Поставка материалов и оборудования велась на производственные базы «Таналау», «Караул», «Точино», «Воронцово», «Бухта Север», порт Дудинки, а также на терминалы «Чайка», «Диксон» в Енисейском заливе Карского моря и базы Ванкорского и Сузунского месторождений, расположенные на реке Большая Хета. Всего был задействован 21 причал, включая новые причальные сооружения на производственной базе «Воронцово», куда в этом сезоне впервые была организована доставка необходимых грузов.

На объекты портового терминала «Бухта Север» и для строящегося нефтепровода Ванкор – Пайяха – «Бухта Север» завезено порядка 120 тысяч тонн различной трубной продукции. Кроме того, на базы складирования доставили оборудование, вагон-дома, железобетонные изделия, опоры, отводы, инертные материалы, специализированную технику и металлоконструкции.

Для оперативной разгрузки судов на производственных базах работа велась в круглосуточном режиме. Единовременно были задействованы до 143 единиц специализированной техники, 19 плавкранов и более 270 стропальщиков, крановщиков, водителей и других работников.

Справка: «РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, которые входят в «Восток Ойл» — крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В «Восток Ойл» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе 13 месторождений нефти и газа.

14 ноября 2023 г.

ПАО «НК «Роснефть»

14 ноября 2023 г.

