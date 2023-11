На Всероссийском ТИМ-чемпионате СПбГАСУ проектируют глэмпинг на Байкале

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Идёт ТИМ-чемпионат

СПбГАСУ стал профориентационной площадкой по формированию ТИМ-компетенций для студентов архитектурного, строительного и инженерно-технического профилей: в вузе проходит Всероссийский ТИМ-чемпионат. В этом году в нём участвуют десять команд, две из них – дистанционно.

Технологии информационного моделирования (ТИМ) позволяют проектировать (моделировать) объекты в трёхмерной среде с параметрами всех элементов. Они сокращают сроки работы проектировщиков, минимизируют ошибки, позволяют с высокой точностью рассчитать предварительную стоимость объекта. В рамках ТИМ-чемпионата команды создают информационную модель объекта по техническому заданию отраслевой компании.

Денис Нижегородцев, директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве СПбГАСУ

«Практика показывает, что чемпионат помогает выявлять и поддерживать перспективных обучающихся образовательных организаций высшего образования, привлекать в процесс формирования и освоения ТИМ-компетенций работодателей, проектные организации и компании, работающие в сфере информационных технологий. Таким образом мы популяризируем инженерно-техническое образование. В этом году многие команды построили свою работу на отечественном программном обеспечении для информационного моделирования», – рассказал директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве СПбГАСУ Денис Нижегородцев.

Он уточнил, что команды разрабатывают проекты гостиничного комплекса – глэмпинга – на берегу озера Байкал. Техническое задание предоставил генеральный партнёр чемпионата – компания BIMPRO.

Команды представляют Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, НИУ «Южно-Уральский государственный университет», Самарский государственный технический университет, Тюменский индустриальный университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Вятский государственный университет, Чувашский государственный университет, Ивановский государственный политехнический университет и НИУ «Московский государственный строительный университет».

Магистрантка второго курса кафедры железобетонных конструкций Самарского государственного технического университета Елизавета Бортник уверена, что чемпионат способствует профессиональному росту. «Я принимаю участие, чтобы подтянуть практические знания и попрактиковаться в совместной работе в ТИМ с представителями смежных отделов. Кроме того, интересно и полезно пообщаться с ребятами из других вузов», – рассказала она.

Её коллега по команде, студент второго курса кафедры водоснабжения и водоотведения этого же вуза Александр Зонтов, соглашается с тем, что чемпионат позволяет пополнить знания, проверить свои компетенции и получить колоссальную практику. В команде он проектирует инженерные системы водоснабжения, в том числе тепловой пункт, скважины и очистные сооружения. «У меня есть опыт в проектировании отдельных систем, но хочется проверить свои профессиональные возможности на профориентационной площадке столь высокого уровня», – отметил Александр.

Перспективы, которые даёт участие в чемпионате, оценил и студент четвёртого курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства СПбГАСУ по направлению «Электроэнергетика и электротехника» Василий Бибиков. Он не испытывает особого волнения из-за того, что участвует в составе команды другого вуза, а своих коллег видит впервые. «Всё будет хорошо, сработаемся!» – улыбается Василий.

Магистрантка первого курса строительного факультета СПбГАСУ Анастасия Бабинова впервые принимает участие в чемпионате, но уверена в том, что у её команды есть все компетенции и возможности для получения призового места. «В команде я проектирую генеральный план объекта и 4D-модель итогового проекта строительства. Новый опыт мне всегда интересен. Чемпионат помогает проявить себя в профессиональной среде, а это уже новые возможности, упускать которые нельзя», – убеждена Анастасия.

Генеральные партнёры чемпионата – компания BIMPRO и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Партнёры – компании «АСКОН», Renga Software, «Визардсофт», «Метрополис», «РОСТерм», Valtec, Vysotskiy consulting, BRIO MRS, «Айбим», Semrén & Månsson.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI