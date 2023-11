Научная библиотека ГУУ пополнила фонды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фонд Научной Библиотеки ГУУ пополнился книгами из серии «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века».

В каждом томе серии представлен определенный период или направление общественной мысли. В аналитическом предисловии раскрывается общая характеристика эпохи или течения, а также анализируются основные произведения, включенные в том. Далее приводятся тексты основных произведений с развернутыми комментариями.

«В Научной библиотеке ГУУ в этом году ожидается большое пополнение научной, учебной и художественной литературы. Мы получим несколько тысяч новых книг, которые будут доступны для работы непосредственно в библиотеке. Серия «Библиотека отечественной общественной мысли» — одна из первых ласточек. Развитие и пополнение библиотечных фондов как в бумажном, так и в электронном виде, позволит библиотеке сохранить за собой роль центра интеллектуального поиска и интеллектуального досуга», — отметил советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев.

Все 117 томов полученной коллекции можно почитать в Зале № 1 на первом этаже. Также сотрудники библиотеки подготовили электронную выставку книг.

Познакомиться с содержанием трех томов, посвященных памятникам общественной мысли Древней Руси, а именно домонгольского периода, периода ордынского владычества и Московской Руси., можно в официальной группе Научной библиотеки ГУУ в ВК. Автор электронной выставки – Дарья Ковнерова.

