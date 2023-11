Московский физико-технический институт объявляет о старте приема заявок на соревнования TECHARENA 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

С 20 по 30 ноября в МФТИ пройдут соревнования по программированию TECHARENA 2023. Принять участие могут студенты и аспиранты вузов России. Для этого до 20 ноября необходимо зарегистрироваться на сайте.

Участники состязаний смогут выиграть ноутбук, планшет или денежный приз, проверить свои знания и посоревноваться с другими в решении индустриальных задач по симуляции аварийных ситуаций в оптических сетях на онлайн-марафоне и офлайн-контесте, получить в портфолио реальный кейс от бизнеса и улучшить свои карьерные перспективы, а также пообщаться с представителями индустрии и единомышленниками.

Первый этап соревнований в виде онлайн-марафона продлится с 20 по 30 ноября. Задачи будут доступны в тестирующей системе eJudge. Отправить их решение необходимо до 30 ноября. Итоги онлайн-марафона станут известны 1 декабря.

Уже 3 декабря в кампусе Московского физико-технического института состоится офлайн-контест для студентов МФТИ и вузов Москвы и Московской области. Соревнование продлится от трех до пяти часов.

Торжественная церемония закрытия TECHARENA 2023 пройдет 3 декабря. Победители и призеры соревнования получат заслуженные призы.

Информация об организаторах, правилах участия, призовом фонде, контакты и регистрация на TECHARENA 2023 — на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI