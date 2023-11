Московский музей современного искусства приглашает на выставку «Невозможноеневозможно»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Московском музее современного искусства с 15 ноября по 31 марта пройдет выставка «Невозможноеневозможно». Она посвящена народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну и 30-летию его музея-мастерской. Посетить экспозицию можно по адресу: улица Петровка, дом 25.

Начало творческого пути Дмитрия Налбандяна пришлось на первую половину 1930-х годов. Тогда он быстро прославился как мастер советского парадного портрета. Художник создал образы вождей советского государства, правителей разных стран мира, политических деятелей, военачальников, ученых и космонавтов.

Главной темой творческого наследия художника стала лениниана — обширный цикл произведений, посвященных личности Владимира Ленина. Он насчитывает сотни картин в разных видах и жанрах: парадные портреты и портретные наброски, а также многофигурные композиции, описывающие ключевые эпизоды революционных событий начала XX века.

Дмитрий Налбандян известен не только как автор исторических полотен, но и как создатель пейзажной живописи и многочисленных натюрмортов.

Цель выставки «Невозможноеневозможно» — переосмысление значимости художника в истории отечественного искусства, которое основано на принципе пересмотра его ключевых произведений с 1930-х по 1993 год. Это позволит познакомиться с динамикой развития его творчества и рассмотреть проходившие параллельно с ней феномены советского официального искусства. Гостям представят многочисленное количество документальных свидетельств прошлого: эскизы, рисунки и живописные полотна автора.

Основой экспозиции стали работы из коллекции Московского музея современного искусства, Центрального выставочного зала «Манеж», Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, собрания Владимира Некрасова и Ирины Кондратовой, а также из других региональных архивов, государственных и частных собраний.

Выставка «Невозможноеневозможно» включена в спецпроект «Новые возможности», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов. Программа направлена на вовлечение людей с инвалидностью в культурный и образовательный контекст. Основная особенность проекта — обучение медиаторов и носителей русского жестового языка, которые будут работать на выставке, работе с незрячими, слабовидящими и глухими посетителями. Для посетителей с ментальными особенностями на выставке проведут мастер-классы, облегченные экскурсии и экскурсии-медиации, в том числе с тифлокомментированием и тактильными моделями, а также предложат тифлоаудиогид и видеогид на русском жестовом языке. Помимо этого, пройдет серия лекций и выступлений с участием приглашенных спикеров.

Музей-мастерская Налбандяна была основана в 1993 году на девятом этаже жилого дома по адресу: Тверская улица, дом 8. Она была не только пространством для создания многочисленных произведений художника, но и местом встречи художественной интеллигенции, военачальников, общественных и политических деятелей. Сегодня собрание музея, входящего в состав Московского музея современного искусства и находящегося в ведении столичного Департамента культуры, насчитывает более 1,5 тысячи произведений: живопись, графику, фотографии, книги, предметы мебели и декоративно-прикладного искусства.

