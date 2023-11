Максим Решетников оценил вклад Фонда «Сколково» в обеспечении технологического суверенитета в стране

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подведению промежуточных итогов 2023 года было посвящено заседание попечительского совета Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), которое провел его председатель Дмитрий Медведев. Министр экономического развития Максим Решетников принял участие в работе.

Как отметил Дмитрий Медведев, резиденты фонда успешно наращивают объем выручки, создают новые рабочие места и успешно замещают иностранные технологии отечественными разработками.

«Одна из важнейших задач, которая стоит перед государством, – укрепление его технологического суверенитета. Об этом неоднократно говорил Президент, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – «Сколково» активно ведет эту работу, содействует реализации соответствующих программ. Например, принимает участие в поддержке дизайн-центров по микроэлектронике, развитии отечественного научного приборостроения и химической промышленности. «Сколково» смог оперативно перестроить свою внутреннюю и внешнюю деятельность, адаптироваться к новым вызовам. Продолжается рост выручки его резидентов, увеличивается количество рабочих мест в компаниях, не снижаются темпы по привлечению частных инвестиций в проекты стартапов».

По словам Министра экономического развития РФ Максима Решетникова, члена попечительского совета фонда, «Сколково» за время существования не только обеспечивает решение поставленных перед ним задач по обеспечению суверенитета в высокотехнологичных сферах, но и приступает к формированию новой ветви госполитики – технологической.

«Вступивший в силу закон ««О развитии технологических компаний в Российской Федерации», разработанный Минэкономразвития, является частью этого процесса, – отметил Максим Решетников. – Создаваемый специальный правовой режим для малых технологических компаний (МТК), позволяет сформировать «реестровую» модель предоставления государственной поддержки. Благодаря опыту и высокому уровню экспертизы Фонд «Сколково» одним из первых получил статус центра экспертизы таких компаний. Кроме того, разрабатываемый Минэкономразвития совместно с Фондом правовой механизм реализации единой технологической политики позволит, в частности, сформировать целостную систему поддержки техразвития».

Председатель Совета директоров Фонда «Сколково» Игорь Шувалов, говоря о бесшовном взаимодействии институтов развития группы ВЭБ.РФ, подчеркнул высокую эффективность использования этого инструмента для развития технологических компаний.

«Он позволил в 2022–2023 годах дополнительно профинансировать участников «Сколково» на 15,8 млрд рублей», – подчеркнул Игорь Шувалов.

