«Легендарный парад 1941 года» в библиотеке № 236

7 ноября 1941 года прошел парад на Красной площади, откуда солдаты сразу отправлялись на фронт. В рамках проведения цикла мероприятий «Разговоры о важном» сотрудники библиотеки проведут патриотическое мероприятия, посвященное этому событию. Ребятам расскажут о защитниках Москвы, что символизировал парад, какую роль сыграл в продолжительной битве под Москвой. Состоится показ отрывков из архивных видео, репортажей. В продолжение мероприятия сотрудники библиотеки прочитают отрывки их стихов поэтов военного времени. Также гости смогут услышать письмо подруги партизанки Зои Космодемьянской, где та рассказывает о работе московских партизан.

