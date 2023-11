Команда КИД ГУУ выступила на Межвузовской Интернациональной Спартакиаде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Клуб интернациональной дружбы ГУУ принял участие в Межвузовской Интернациональной Спартакиаде 2023.

Соревнования прошли в НИТУ МИСиС и объединили интернациональные команды из ГУУ, РГУ им. Губкина, МЭИ, МГУТУ им. Разумовского, МИСиС и других московских вузов.

Активисты Клуба интернациональной дружбы ГУУ приняли активное участие в соревнованиях по следующим спортивным дисциплинам: волейбол, шахматы, настольный теннис, подтягивание на перекладине, плавание, футбол.

По итогам Спартакиады команда ГУУ заняла I место в соревновании по настольному теннису, III место по подтягиваниям на перекладине, III место по футболу, III место по волейболу.

«Спорт — очень важен для формирования лидерских качеств и умения работать в команде. Именно поэтому студенты ГУУ приняли активное участие в спартакиаде. Если цель мероприятия — объединить Клубы интернациональной дружбы и сплотить молодёжь, то участие может стать началом большой дружбы между целыми университетами», — отметили представители КИД ГУУ.

Клуб интернациональной дружбы ГУУ выражает благодарность Клубу интернациональной дружбы НИТУ МИСиС за отличную организацию Межвузовской Интернациональной Спартакиады 2023 и болельщикам, которые поддерживали спортсменов на протяжении всей спартакиады.

Поздравляем наших спортсменов с отличным выступлением и желаем дальнейших побед!

