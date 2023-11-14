Команда КИД ГУУ выступила на Межвузовской Интернациональной Спартакиаде

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Клуб интернациональной дружбы ГУУ принял участие в Межвузовской Интернациональной Спартакиаде 2023.
Соревнования прошли в НИТУ МИСиС и объединили интернациональные команды из ГУУ, РГУ им. Губкина, МЭИ, МГУТУ им. Разумовского, МИСиС и других московских вузов.
Активисты Клуба интернациональной дружбы ГУУ приняли активное участие в соревнованиях по следующим спортивным дисциплинам: волейбол, шахматы, настольный теннис, подтягивание на перекладине, плавание, футбол.
По итогам Спартакиады команда ГУУ заняла I место в соревновании по настольному теннису, III место по подтягиваниям на перекладине, III место по футболу, III место по волейболу.
«Спорт — очень важен для формирования лидерских качеств и умения работать в команде. Именно поэтому студенты ГУУ приняли активное участие в спартакиаде. Если цель мероприятия — объединить Клубы интернациональной дружбы и сплотить молодёжь, то участие может стать началом большой дружбы между целыми университетами», — отметили представители КИД ГУУ.
Клуб интернациональной дружбы ГУУ выражает благодарность Клубу интернациональной дружбы НИТУ МИСиС за отличную организацию Межвузовской Интернациональной Спартакиады 2023 и болельщикам, которые поддерживали спортсменов на протяжении всей спартакиады.
Поздравляем наших спортсменов с отличным выступлением и желаем дальнейших побед!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 14.11.2023
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