Еще на девяти участках построят дома по реновации для 9,9 тыс. человек — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Перечень площадок — кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, — увеличился на девять адресов.
«В программу реновации включили девять новых адресов. Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек», — написал
в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Новые площадки расположены в шести районах пяти административных округов Москвы. Их общая мощность — 271,9 тысячи квадратных метров жилья. Строительство на них позволит расселить 54 старых дома с 3890 квартирами и предоставить комфортное жилье 9,9 тысячи человек.
Шесть площадок из девяти расположены на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, Правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны программы реновации.
Так, в перечень добавили следующие адреса:
|
1
|
СВАО
|
Ростокино
|
Улица Докукина, земельный участок 10/2
|
2
|
ВАО
|
Измайлово
|
2-я Прядильная улица, владение 8
|
3
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Братская улица, владение 23
|
4
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Кусковская улица, владение 35
|
5
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Новогиреевская улица, владения 49–51
|
6
|
ВАО
|
Новогиреево
|
Перовская улица, владение 46/48
|
7
|
ЮВАО
|
Нижегородский
|
Перовское шоссе, владение 21
|
8
|
ЮАО
|
Царицыно
|
Каспийская улица, владение 24, корпус 4
|
9
|
СЗАО
|
Щукино
|
Живописная улица, владение 34, корпус 1
Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрана уже 601 площадка общей мощностью около 9,8 миллиона квадратных метров.
В программу включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около одного миллиона жителей.
Первые жильцы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Сейчас идет или закончено переселение жителей 886 домов в 258 новостроек. 142,7 тысячи человек находятся в процессе переселения или переселились.
Уже построено 279 жилых домов общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Ведется проектирование и строительство 432 домов общей площадью 8,2 миллиона квадратных метров.
Сергей Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет
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