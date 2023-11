Еще на девяти участках построят дома по реновации для 9,9 тыс. человек — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Перечень площадок — кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, — увеличился на девять адресов.

«В программу реновации включили девять новых адресов. Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Новые площадки расположены в шести районах пяти административных округов Москвы. Их общая мощность — 271,9 тысячи квадратных метров жилья. Строительство на них позволит расселить 54 старых дома с 3890 квартирами и предоставить комфортное жилье 9,9 тысячи человек.

Шесть площадок из девяти расположены на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, Правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны программы реновации.

Так, в перечень добавили следующие адреса:

1 СВАО Ростокино Улица Докукина, земельный участок 10/2 2 ВАО Измайлово 2-я Прядильная улица, владение 8 3 ВАО Новогиреево Братская улица, владение 23 4 ВАО Новогиреево Кусковская улица, владение 35 5 ВАО Новогиреево Новогиреевская улица, владения 49–51 6 ВАО Новогиреево Перовская улица, владение 46/48 7 ЮВАО Нижегородский Перовское шоссе, владение 21 8 ЮАО Царицыно Каспийская улица, владение 24, корпус 4 9 СЗАО Щукино Живописная улица, владение 34, корпус 1

Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрана уже 601 площадка общей мощностью около 9,8 миллиона квадратных метров.

В программу включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около одного миллиона жителей.

Первые жильцы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Сейчас идет или закончено переселение жителей 886 домов в 258 новостроек. 142,7 тысячи человек находятся в процессе переселения или переселились.

Уже построено 279 жилых домов общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Ведется проектирование и строительство 432 домов общей площадью 8,2 миллиона квадратных метров.

Сергей Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет

