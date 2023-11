Делегация ПИШ и НЦМУ СПбПУ на V Международном муниципальном форуме БРИКС+

Source: MIL-OSI Russian Language News

Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого принял активное участие в работе V Международного муниципального форума БРИКС+. Стенд Политехнического университета стал одним из центров деловой активности и местом притяжения тысяч посетителей, желающих увидеть уникальные разработки СПбПУ.

Научный центр мирового уровня СПбПУ «Передовые цифровые технологии» (НЦМУ) выступил соорганизатором одного из мероприятий V Международного муниципального форума БРИКС+. Проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков и руководитель Дирекции НЦМУ СПбПУ Олег Рождественский провели сессию «Погружение в Индустрию 4.0. Какой будет наша жизнь в мире новых технологий?».

Ключевой темой сессии стал новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность и его влияние на жизненный уклад общества. На сессии было уделено особое внимание вопросу выбора новых технологий для развития экономики в условиях четвёртой промышленной революции.

В мероприятии приняли участие представители промышленности и учёные из России, Китая, Ирана и других стран-партнёров. Сессия велась на русском и английском языках.

Доклад проректора по цифровой трансформации СПбПУ Алексея Боровкова об интеграции цифровых технологий в производство, в частности о цифровых двойниках как флагманской технологии цифрового инжиниринга для развития экономики, открыл работу сессии: В цифровой трансформации бизнес-моделей цифровые двойники играют важнейшую роль, обеспечивая гарантированное и зарезервированное развитие компании. Лучшие решения ждут своего часа в зависимости от конъюнктуры рынка. Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench ® создана в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и не имеет аналогов ни в России, ни в мире. На платформе представлено более 319 тысяч решений для промышленности за период с 2015 года по 2023 год , — подчеркнул Алексей Боровков.

Спикер отметил, что технология цифровых двойников оптимизирует весь процесс создания изделия, позволяя проводить испытания на цифровых стендах и полигонах, но имея связь с реальным изделием на всех этапах его жизненного цикла: разработка, испытания, эксплуатация.

Технология цифровых двойников широко применяется во многих отраслях промышленности: в двигателестроении, авиастроении, кораблестроении, атомной отрасли, нефтегазовой отрасли, медицинской инженерии. В рамках четвёртой промышленной революции особо подчеркну ключевую роль цифровых платформ и технологии цифровых двойников в развитии высокотехнологичных отраслей промышленности , — подвёл итог проректор по цифровой трансформации СПбПУ.

Выступление главы Представительства Государственной электросетевой корпорации Китая в России Оу Сяомина затронуло цифровую трансформацию в сфере энергосетей на основании производственного опыта крупнейшей энергетической компании Китая.

Президент Си Цзиньпин предположил, что большие города могут стать “умнее”, способствуя модернизации городского управления с помощью больших данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта и других средств. <...> Цифровая трансформация не только меняет форму развития энергосистемы, но и меняет форму развития городов, закладывает основу для изменения образа жизни людей ,— заключил спикер.

Директор департамента цифровой трансформации администрации Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин поделился в докладе опытом управления муниципалитетом в России с использованием цифровых инструментов: Наша миссия — повышение интеллекта систем управления городом. Для реализации миссии разработана и введена в эксплуатацию аналитическая платформа “Лобачевский”. Платформа управляет потоками данных, получаемых с множества объектов городской инфраструктуры; создаёт информационные срезы и позволяет использовать искусственный интеллект. С помощью платформы мы получаем аналитику и оперативную информацию для принятия управленческих решений. Для успешной цифровизации сферы муниципального управления необходимы собственные команды разработчиков, которые создают продукты с учётом специфики и под конкретные задачи ведомства .

Генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт» Надежда Оберемок в своём выступлении продолжила актуальную тему использования искусственного интеллекта.

О практическом опыте внедрения искусственного интеллекта рассказал генеральный директор компании «Крайон» Вадим Юн. Спикер выделил типовые решения с участием искусственного интеллекта, внедряемые на производствах, и особо отметил эффективность совместного применения с технологией цифровых двойников в предиктивном обслуживании оборудования.

Основатель компании «РОББО» Павел Фролов отметил важную роль подготовки квалифицированных кадров для цифровой трансформации экономики и сосредоточил внимание аудитории на методах привлечения молодых специалистов в инженерную деятельность.

Менеджер по развитию бизнеса в СНГ Pasargad Arian Information and Communication Technology Company (FANAP) Расули Рухоламин раскрыл опыт внедрения цифровых технологий в добывающую промышленность: Все страны БРИКС объединяет богатство природных ресурсов. Рынок добывающей промышленности оценивается в один триллион рублей и объединяет 10 миллионов работников во всех странах-участниках. Все технологии будущего, о которых мы говорим сегодня, могут увеличить продуктивность производственных процессов до 20 процентов и уменьшить затраты до 15 процентов .

Проректор по науке и технологиям университета имени Шахид Бехешти в Иране Бехруз Абтахи представил в докладе лучшие практики взаимодействия вуза с индустрией в эпоху цифровой трансформации.

Более 30 процентов проектов университета имени Шахид Бехешти связано с тестированием систем управления для различных государственных и негосударственных компаний. Университет тесно сотрудничает с Министерством энергетики и с Министерством промышленности и торговли Ирана, выполняя роль связующего звена между государством, наукой и бизнесом , — заключил спикер.

После сессии «Погружение в Индустрию 4.0. Какой будет наша жизнь в мире новых технологий?» на стенде Политехнического университета состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Университетом имени Шахид Бехешти. Соглашение направлено на совместную деятельность университетов в сфере развития передовых и цифровых производственных технологий и их внедрение в промышленную практику высокотехнологичных производств России и Ирана.

Студенты и сотрудники СПбПУ также приняли участие в работе форума в качестве слушателей. Участие в форуме БРИКС — это уникальная возможность для молодых учёных и аспирантов познакомиться с ходом реализации проектов государственного значения в контексте международного сотрудничества. Например, для меня это важный опыт, так как моя непосредственная работа связана с передовыми цифровыми и производственными технологиями. Кроме того, это возможность увидеть, как формируются системы управления инновационным развитием организаций в условиях цифровой трансформации с участием экспертного сообщества мирового уровня , — поделилась аспирантка Политехнического университета, специалист отдела программ развития и технологического консалтинга Передовой инженерной школы СПбПУ Ирина Поняева.

