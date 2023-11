ГУУ приглашает на День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 ноября 2023 года, в День преподавателя высшей школы, в Государственном университете управления состоится День открытых дверей.

Традиционное мероприятие пройдёт в Центре информационных технологий. В День открытых дверей гостям университета расскажут о процессе поступления в 2024 году, об институтах, кафедрах и образовательных программах. Пройдут встречи с представителями институтов и консультации. Студенты ГУУ расскажут про особенности образования в нашем университете и разнообразных внеучебных активностях.

Начало Дня открытых дверей ГУУ в 10:30, в фойе первого этажа ЦИТ.

Обязательно зарегистрируйся на мероприятие по ссылке: https://priem.guu.ru/sample-page/dod-reg/

Подробная программа Дня открытых дверей:

ДОД. Программа мероприятий 19.11.2023

