ГУУ приглашает на День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
19 ноября 2023 года, в День преподавателя высшей школы, в Государственном университете управления состоится День открытых дверей.
Традиционное мероприятие пройдёт в Центре информационных технологий. В День открытых дверей гостям университета расскажут о процессе поступления в 2024 году, об институтах, кафедрах и образовательных программах. Пройдут встречи с представителями институтов и консультации. Студенты ГУУ расскажут про особенности образования в нашем университете и разнообразных внеучебных активностях.
Начало Дня открытых дверей ГУУ в 10:30, в фойе первого этажа ЦИТ.
Обязательно зарегистрируйся на мероприятие по ссылке: https://priem.guu.ru/sample-page/dod-reg/
Подробная программа Дня открытых дверей:
ДОД. Программа мероприятий 19.11.2023
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 14.11.2023
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