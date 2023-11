Госдума одобрила законопроект о внесении поправок в базовый документ ЕАЭС

Source: MIL-OSI Russian Language News

?аместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач представил на заседании Государственной Думы проект федерального закона о ратификации «III Большого протокола» по внесению изменений в договор о Евразийском экономическом союзе. Проект был единогласно поддержан депутатами Госдумы.

Протокол был разработан по распоряжению Президента России Владимира Путина, подписан главами пяти стран-участниц ЕАЭС и содержит 33 поправки в действующий договор о Евразийском экономическом союзе. Новые изменения – результат двухлетней кропотливой работы стран «евразийской пятерки» и Евразийской экономической комиссии. Это третий «пакет» изменений в базовый документ ЕАЭС. Первый пакет содержал более 50 поправок, второй – более 130.

«Принятие поправок существенно упростит ведение предпринимательской деятельности на территории Евразийского экономического союза, – пояснил Дмитрий Вольвач. – Вступление в силу изменений позволит странам Союза урегулировать вопросы запуска юридически значимого электронного документооборота между бизнесом и государственными органами стран ЕАЭС. Позволит усилить уже имеющуюся бизнес-активность стран «евразийской пятерки».

Протокол содержит поправки, которые упростят административные процедуры выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров в электронной форме. Это позволит предпринимателям из стран Союза более оперативно выстраивать взаимодействие друг с другом, полностью отказавшись от бумажных копий разрешительных документов. Упростится и сама процедура их получения: в автоматическом режиме, без участия должностных лиц уполномоченных органов государственной власти.

«В тексте протокола также предусмотрены уточнения для уже имеющихся положений договора о Союзе в сфере защиты прав потребителей, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, карантинных фитосанитарных мер и технического регулирования, – отметил Дмитрий Вольвач. – Эти изменения направлены на устранение пробелов в правовом регулировании, которые страны ЕАЭС обнаружили в ходе правоприменительной практики и взаимодействия друг с другом».

Так, например, в сфере карантинных фитосанитарных мер вводится новая категория временных мер – экстренные фитосанитарные меры, которые могут применяться до получения окончательных результатов анализа фитосанитарного риска.

22 ноября 2023 года принятый законопроект будет рассмотрен на заседании Совета Федерации. В случае одобрения документа верхней палатой парламента он будет направлен на подписание Президенту.

Поправки вступят в силу сразу после того, как каждая из стран ЕАЭС ратифицирует протокол внутри своей страны. На данный момент документ прошел ратификацию в Армении, Киргизии и Белоруссии.

