Гореть, а не выгорать: МФТИ провел интенсив для 100 учителей физики из Башкортостана

Учителя физики городских и сельских школ Башкортостана прошли курсы повышения квалификации в МФТИ. Обучение было организовано в рамках программ дополнительного профессионального образования, которые реализует Физтех.

Идея проведения курсов для учителей физики принадлежит руководителю Республики Башкортостан Радию Хабирову и была поддержана МФТИ. Школьные учителя прошли конкурсный отбор Министерства просвещения Башкортостана, где в том числе оценивались профессиональная мотивация и результаты в работе со школьниками.

Цель интенсива — повышение качества преподавания физики в школе, а также мотивация школьных учителей, оказание им помощи в освоение новых педагогических методик подготовки школьников к ЕГЭ и олимпиадам.

«Если курсы повышения квалификации проводить на регулярной основе, то учитель остается в своем профессиональном горении. А когда это происходит, то он может вовлечь в прекрасный мир физики гораздо больше детей. Башкирия — индустриальный регион, где развиваются авиация, нефтяная и другие технологические отрасли, поэтому важно, чтобы подрастающие таланты находили своих учителей у себя на родине, а не рвались в столицы», — сказал проректор МФТИ по учебной работе Артем Воронов.

Он также отметил, что задача проведения курсов повышения квалификации непосредственно на площадке МФТИ позволяет поддерживать профессиональную мотивацию учителей, так как они получают уникальную возможность непосредственно в стенах вуза пообщаться с преподавателями физики, с учеными, посетить лекции, лично ознакомиться с научной и лабораторной базой института.

Занятия для учителей физики из Башкортостана проводились по двум направлениям: «Методика подготовки ЕГЭ по физике» и «Углубленная олимпиадная подготовка школьников по физике».

В первой группе учителям показывали разные способы и нюансы решения сложных задач из ЕГЭ по физике, которые далее они будут прорабатывать со своими учениками.

Во второй группе основное время занятий было отведено олимпиадному физическому эксперименту на лабораторном оборудовании, что является важным элементом подготовки школьников к экспериментальным турам олимпиад по физике на региональном и всероссийском этапах. Работа проходила на базе Физтех-лицея им. П. Капицы, обладающего соответствующим оборудованием и материальной базой.

Занятия в обеих группах вели лучшие преподаватели-физики МФТИ, имеющие большой опыт работы с одаренными школьниками. Многие из них ведут занятия в школах г. Москвы и г. Долгопрудного, тесно сотрудничают с Заочной физико-технической школой Физтеха, готовят задания и читают лекции для школьников.

По итогам курса слушатели отметили важность проведения курсов повышения квалификации учителей физики, особенно для промышленных и нефтяных регионов России, к которым относится Башкортостан, где на рынке труда востребованы инженерные специальности.

Учитель из села Мраково Кугарчинского района Башкортостана Дим Баймурзин сказал, что «если сейчас в России инженерному направлению возвращают былую славу, то без физики некуда».

«К сожалению, тенденция сегодняшнего дня такова, что физика теряет свои позиции, на ЕГЭ ее вытесняет информатика, так как этот предмет легче сдавать. Надеюсь, что при будущем приеме в вузы на инженерные направления физику наряду с математикой и информатикой сделают профильным предметом, а русский язык станет зачетом», — добавил Дим Баймурзин.

Учитель Наиля Зайниева из башкирского райцентра Благовещенск назвала полезными курсы, которые ведут преподаватели физики, входящие в состав комиссии по проверке результатов ЕГЭ. «Профессионализм учителя заключается в том, чтобы объяснить сложное простым языком, и этому мы учимся на курсах. Нам рассказывали про методики, про работу с сильными детьми, и мы будем применять это в наших школах», — сказала Наиля Зайниева.

Физтех намерен и далее взаимодействовать с регионами России по различным направлениям поддержки преподавания физики в школах и выявлению талантливых учащихся, в том числе в рамках сетевой программы МФТИ «Физтех регионам».

