«Глагол» взял высшую награду театрального фестиваля

Актеры Народного театра «Глагол» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого приняли участие в Открытом региональном театральном фестивале «Тарарабумбия» и стали победителями в номинации «Любительский театр».

В этом году фестиваль, посвященный 200-летию великого драматурга Александра Островского, объединил театральные коллективы из разных городов и стран. Главной темой фестиваля стала русская литература — от блистательной классики до произведений современных авторов. В ходе первого тура члены жюри оценили 182 спектакля. В финал попали 39 театральных коллективов. Среди них был и «Глагол», который представил постановку «Подпоручик Киже» по повести Юрия Тынянова.

«Этот спектакль мы играем редко, но очень его любим, — отметил художественный руководитель „Глагола“ Константин Гершов. — Уверены, что свое позитивное настроение мы смогли передать зрителям в зале и членам жюри. После показа в наш адрес было сказано немало хороших слов, в том числе, что это замечательный финал для всего фестиваля — мы были заключительными его участниками».

По итогам фестиваля «Глаголу» присуждено звание лауреата первой степени в номинации «Любительский театр» — это высшая награда фестиваля. Успех многообещающий. Тем более, что в эти дни со спектаклем «АПЧех & Charlotte. Диалоги», поставленном по записным книжкам Чехова, «Глагол» участвует и в Молодёжном театральном фестивале «Город Петра. Золотой век русской литературы».

В этом учебном году «Глагол» играет свой 53 театральный сезон с обновленной труппой — к политехникам разных возрастов присоединились около 30 первокурсников СПбПУ.

Поздравляем «Глагол» с победой и приглашаем зрителей на ближайшие спектакли.

18 и 25 ноября в 18:00 — «Профилактика преступлений против социалистического образа жизни в период построения коммунизма».

2 декабря в 19.00 — «Молекулы эмоций».

