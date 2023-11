Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более трех тысяч энергоподстанций. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году обновили в общей сложности свыше трех тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, что позволило повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Такие работы проводим в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней», — отметил Петр Бирюков.

Программа ремонта столичных энергоподстанций включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. В ее рамках проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики.

Работы также включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств.

Бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле: регулярно проверяется техническое состояние оборудования, а при необходимости принимается решение о замене или ремонте.

Около 2,3 тысячи энергоподстанций отремонтируют в Москве в этом году

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI