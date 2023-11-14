В ночь на 15 ноября в Москве ожидается гололедица

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Ночью в среду, 15 ноября, столбики термометров в Москве опустятся ниже нуля. Минимальная температура составит от минус одного до плюс двух градусов, из-за чего может образоваться гололедица. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 08:00 15 ноября.

Городские службы постоянно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети. При необходимости специалисты проведут выборочную противогололедную обработку.

В такую погоду пешеходам рекомендуется надевать обувь с подошвой, которая не скользит, а также избегать мест образования сосулек. Автомобилистам следует быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Осторожно, гололед: советы пешеходам

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