В Москве разработали оборудование для горно-обогатительной промышленности

Московский производитель разработал и запустил в серийное производство устройство для обогащения руды с помощью отделения магнитных примесей. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Научно-технический центр “Бакор” активно развивает производственную базу, реализуя концепцию технологического суверенитета. Так, компания запустила серийный выпуск магнитного сепаратора — устройства для отделения магнитной составляющей руды от немагнитного материала с целью обогащения. Это оборудование особо востребовано в горно-обогатительной и горно-металлургической промышленности. В год компания планирует выпускать не менее 20 таких устройств, инвестиции в проект составили более 10 миллионов рублей», — уточнил Владислав Овчинский.

Предприятию удалось изготовить магнитный сепаратор с улучшенными модифицированными характеристиками, которые дают весомое преимущество перед аналогами. В частности, предусмотрены быстрая очистка форсунок и раздельная система смазки всех подшипников без остановки рабочего процесса, а также электропривод, упрощающий процесс поворота магнитной системы. Благодаря ему российские предприятия смогут значительно повысить качество продукции, снизить затраты на обработку сырья и увеличить эффективность работы. Первое устройство уже поставили на промышленные испытания российскому горно-обогатительному комбинату в Белгородской области.

«Освоение промышленного производства магнитного сепаратора — один из этапов реализации инвестиционного плана развития продуктовой линейки нашей компании. Он охватывает весь спектр оборудования для основной технологической цепочки горно-обогатительных комбинатов. Важную роль в скорости разработки и освоения новой продукции играют меры поддержки Правительства Москвы, в частности льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства», — рассказал заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию компании Михаил Королев.

В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

