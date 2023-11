В Казани стартовала стажировка для слушателей программы «Академический резерв»

Source: MIL-OSI Russian Language News

13 ноября в Казани началась очередная стажировка для слушателей программы «Академический резерв».

13 участников кадрового резерва Минобрнауки России и одновременно слушателей образовательной программы «Академический резерв» пройдут стажировку по направлению практики управления научной деятельностью в образовательных организациях высшего образования и научных организациях. Стажировка организована на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета и включает знакомство с лучшими практиками работы научных организаций и вузов Казани.

В первый день стажировки с участниками программы встретился проректор по научно-исследовательской деятельности и координатор стажировки от КГАСУ Евгений Вдовин, который рассказал об особенностях работы слушателей программы в период прохождения стажировки. Вместе с советником ректора ГУУ Сергеем Чуевым стажерам была представлена программа работы на предстоящие 5 дней выезда. В рамках установочной встречи участникам также были представлены возможности и достижения научных центров КГАСУ.

Во второй половине дня с приветственным словом перед участниками выступил ректор ГУУ Владимир Строев и встретился ректор КГАСУ Рашит Низамов, который рассказал о возможностях и развитии научной деятельности, выстраиванию доверия и привлечению бизнес-партнеров, а также поделился, каково это быть руководителем образовательного учреждения.

В завершении программы первого дня слушателям программы «Академический резерв» посетили с экскурсией Казанский Кремль и Мечеть Кул Шариф.

14 ноября участники программы посетили Казанский государственный институт культуры, где познакомились с опытом создания инжиниринговых центров в креативной индустрии и приняли участие в диалоге с ректором КазГИК Розой Ахмадиевой, посвященном формированию совместной научной повестки с региональными органами власти. Также ректор поделился с участниками опытом разрешения проблемных ситуаций.

Далее в КГАСУ под руководством проректора по научно-исследовательской деятельности Евгением Вдовиным участники познакомились с опытом создания и развития Общественного движения молодых ученых Республики Татарстан.

Вечером с целью знакомства с технологиями подготовки кадров в течении всей жизни участники посетили Детскую архитектурно-дизайнерскую школу.

Напомним, что «Академический резерв» – программа подготовки кадрового управленческого резерва в области науки и образования: руководящего состава образовательных и научных организаций. Целью участников программы является стремление выйти на новый профессиональный уровень и занять значимые позиции в команде лидеров изменений. Одним из организаторов программы выступает Государственный университет управления, на базе которого проходят очные интенсивы для участников программы.

