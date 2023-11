Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

16 ноября 2023 года в рамках Шестого Профессорского форума «Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики» в Государственном университете управления состоится заседание секции «Государственное и муниципальное управление».

Участие в работе секции в онлайн и офлайн формате примут около 200 представителей органов государственной власти и местного самоуправления, профессорско-преподавательского состава вузов, молодых ученых и другие.

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы, связанные с идеологией государственной и муниципальной службы, подготовкой кадров для системы ГМУ в новых субъектах Российской Федерации, цифровой трансформацией основных образовательных программ высшего образования, развитием государственного и муниципального управления как научной специальности и опытом реализации проектов Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Узнать расписание работы секции и присоединиться к прямой трансляции можно на сайте мероприятия: http://конференциягуу.рф/.

Организаторами заседания секции выступили: Научный совет по Государственному и муниципальному управлению Российского профессорского собрания, Государственный университет управления (ГУУ), Учебно-методический совет по государственному и муниципальному управлению Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Национальный аккредитационный совет делового и управленческого образования (НАСДОБР), Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО).

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI