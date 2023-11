В ГУУ написали социологический диктант

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

13 ноября в Государственном университете управления написали общероссийский социологический диктант.

Студенты-социологи со второго по четвертый курс успешно ответили на 31 вопрос, поставленный в диктанте.

Принять участие в акции в онлайн-формате можно сегодня 14 ноября с 00:00 до 23:59 (по мск) на сайте ВЦИОМ. Для регистрации необходимо ввести номер телефона и заполнить короткую форму. Узнать свой результат и скачать сертификат можно будет в личном кабинете после завершения диктанта. Правильные варианты ответов с комментариями экспертов будут доступны всем участникам после 15 ноября на сайте акции.

Кроме того, 14 ноября в 16:00 на основной площадке Соцдиктанта – просветительском марафоне «Вселенная мнений», который пройдет в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов и исполнительный директор ФОМ Лариса Паутова обсудят актуальные вопросы профессии социолога, разберут наиболее сложные и интересные задания Диктанта и ответят на вопросы участников.

Напомним, что в 2023 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четвертый раз проводит общероссийский социологический диктант в онлайн-формате. Социологический диктант – просветительская онлайн-акция и уникальная возможность для всех, кому интересно общество и его устройство, проверить свои знания о социологической науке и исследованиях в режиме реального времени.

