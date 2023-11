Выдачи ипотечных кредитов снизились на 19% – всему виной рост ключевой ставки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank

Как менялся рынок ипотечного кредитования осенью 2023 года?

Ипотечный рынок осенью текущего года заметно просел – в октябре банки одобрили россиянам 192 тыс. кредитов на 775 млрд. руб., что заметно ниже сентябрьских показателей. Аналитики отмечают:

сокращение объема выдач в количественном выражении – на 17% за месяц;

снижение уровня кредитования на 19% в денежном выражении;

рост ставок по ипотеке в диапазоне от 16 до 17% годовых;

ужесточение требований регулятором – размер первоначального взноса по льготным программам вырос до 20%, а коэффициенты риска в ипотечном сегменте увеличены с 1 октября.

С другой стороны, еще в сентябре уровень кредитования был рекордным – тогда заемщики получили в банках ипотеку на 962 млрд. руб. Результаты октября также превышают среднегодовые значения – спрос на ипотечные кредиты сохраняется, несмотря на рост ключевой ставки.

Что происходит на кредитном рынке России в целом?

Ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ РФ ожидаемо привело к просадке в розничном сегменте кредитования. Как подсчитали аналитики, по итогам октября:

объем выданных розничных кредитов за месяц сократился на 12,3%;

банки выдали россиянам необеспеченных ссуд на 537 млрд. руб., что ниже на 9% сентябрьских показателей;

в сегменте автокредитования, напротив, наблюдался рост на 19%, банки выдали почти 116 тыс. кредитов на 166 млрд. руб.;

увеличился и объем выданных POS-кредитов – на 4% (до 47 млрд. руб.), а в количественном выражении – на 6% (1,34 млн. договоров).

«Россияне опасаются нового роста ключевой ставки и разгона инфляции, из-за чего даже высокая стоимость кредитов не останавливает их от оформления ипотеки – недвижимость, как и прежде, является эффективным инвестиционным инструментом», – заявил эксперт.

До конца года объем выдачи в ипотечном сегменте может просесть еще сильнее, однако в целом к Новому году кредитные продукты будут пользоваться популярностью, что объясняется сезонным фактором. Значительная просадка ожидается только в январе – после праздников россияне традиционно отказываются от крупных покупок.

13:30 14.11.2023

