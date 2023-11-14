Выдачи ипотечных кредитов снизились на 19% – всему виной рост ключевой ставки

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
Как менялся рынок ипотечного кредитования осенью 2023 года?
Ипотечный рынок осенью текущего года заметно просел – в октябре банки одобрили россиянам 192 тыс. кредитов на 775 млрд. руб., что заметно ниже сентябрьских показателей. Аналитики отмечают:
- сокращение объема выдач в количественном выражении – на 17% за месяц;
- снижение уровня кредитования на 19% в денежном выражении;
- рост ставок по ипотеке в диапазоне от 16 до 17% годовых;
- ужесточение требований регулятором – размер первоначального взноса по льготным программам вырос до 20%, а коэффициенты риска в ипотечном сегменте увеличены с 1 октября.
С другой стороны, еще в сентябре уровень кредитования был рекордным – тогда заемщики получили в банках ипотеку на 962 млрд. руб. Результаты октября также превышают среднегодовые значения – спрос на ипотечные кредиты сохраняется, несмотря на рост ключевой ставки.
Что происходит на кредитном рынке России в целом?
Ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ РФ ожидаемо привело к просадке в розничном сегменте кредитования. Как подсчитали аналитики, по итогам октября:
- объем выданных розничных кредитов за месяц сократился на 12,3%;
- банки выдали россиянам необеспеченных ссуд на 537 млрд. руб., что ниже на 9% сентябрьских показателей;
- в сегменте автокредитования, напротив, наблюдался рост на 19%, банки выдали почти 116 тыс. кредитов на 166 млрд. руб.;
- увеличился и объем выданных POS-кредитов – на 4% (до 47 млрд. руб.), а в количественном выражении – на 6% (1,34 млн. договоров).
«Россияне опасаются нового роста ключевой ставки и разгона инфляции, из-за чего даже высокая стоимость кредитов не останавливает их от оформления ипотеки – недвижимость, как и прежде, является эффективным инвестиционным инструментом», – заявил эксперт.
До конца года объем выдачи в ипотечном сегменте может просесть еще сильнее, однако в целом к Новому году кредитные продукты будут пользоваться популярностью, что объясняется сезонным фактором. Значительная просадка ожидается только в январе – после праздников россияне традиционно отказываются от крупных покупок.
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