Второй отборочный этап Кубка творчества для детей «Время первых» пройдет в ГУУ

18 ноября в ГУУ пройдет вторая волна отборочного этапа на Фестиваль «Кубок творчества для детей “Время первых”».

Фестиваль направлен на развитие и поддержку творческий способностей детей и молодежи и формирование активной гражданской позиции через патриотическое воспитание и творчество.

Участниками конкурса являются дети в возрасте от 7 до 17 лет в составе творческий коллективов, ансамблей и команд.

До 15 ноября 2023 года можно подать заявку на участие коллектива во втором отборочном этапе.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 22:00 и будет разделено на 3 волны по двум зонам:

Участники в номинациях «Юмор» и «Исполнительское искусство – театральное творчество» покажут свои номера на танцполе ЦУВП;

Выступления в номинации «Исполнительское искусство – Хореография и Вокал» пройдут в Актовом зале ГУУ.

Коллективы, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах, примут участие в Гала-концерте Фестиваля и торжественной церемонии награждения победителей, которые состоятся 2 декабря 2023 года в Актовом зале ГУУ.

Приглашаем присоединиться к празднику творчества, посмотреть выступления коллективов и поддержать исполнителей. Чтобы стать гостем фестиваля, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Организатором мероприятия является Ассоциация выпускников ГУУ при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

