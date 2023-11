Владимир Крайнов – лауреат общенациональной премии «Профессор года»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Владимиру Павловичу Крайнову, д.ф-м.н, профессору кафедры теоретической физики МФТИ присвоено звание лауреата общенациональной премии Российского профессорского собрания «Профессор года» федерального уровня в номинации «Физико-математические науки». Церемония награждения состоялась сегодня, 14 ноября, в рамках пленарного заседания Шестого профессорского форума «Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики».

За две недели до церемонии награждения кандидатуру Владимира Павловича единогласно одобрили на заседании Комиссии по присуждению премии под председательством Игоря Михайловича Мацкевича, члена президиума Российского профессорского собрания, главного ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.

Общенациональная премия «Профессор года» учреждена Российским профессорским собранием в целях сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических работников.

Поздравляем!

