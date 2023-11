Виртуальное путешествие по Москве: в павильоне «Умный город» на ВДНХ открылся VR-кинотеатр

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В павильоне «Умный город» на ВДНХ открылся VR-кинотеатр. Жители столицы и гости Международной выставки-форума «Россия» могут отправиться в увлекательное виртуальное путешествие по шести маршрутам, подготовленным совместно с проектом «Узнай Москву». Посетители узнают множество интересных исторических фактов о городе, отправятся на виртуальную прогулку по крышам и гостинице «Националь», а также увидят, как со временем менялись известные места и здания столицы (Тверская улица, территория парка «Зарядье», Северный речной вокзал и ВДНХ).

«В дни Московского урбанистического форума такой VR-кинотеатр был представлен в экспозиции павильона “Цифровые технологии Москвы” в “Лужниках”. Виртуальные путешествия пользовались большой популярностью: за несколько недель цифровые экскурсии посетили более 15 тысяч человек. Чтобы еще больше горожан и туристов смогли отправиться на виртуальные прогулки, VR-кинотеатр продолжил работу в павильоне “Умный город” на ВДНХ. Надев очки виртуальной реальности, любой желающий сможет своими глазами увидеть, как выглядела территория парка “Зарядье” несколько веков назад, как со временем менялись Тверская улица и главная выставка страны, а также побывать в легендарной гостинице “Националь”», — отметили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Выбрав один из маршрутов, посетители кинотеатра могут на 20 минут погрузиться в виртуальную реальность и узнать об истории знаменитых мест столицы, а также стать очевидцами изменений, которые в разные времена происходили со зданиями, улицами и парками. Для комфорта во время виртуального путешествия VR-кинотеатр оснащен специальными креслами-коконами.

Совершив виртуальное путешествие по Тверской улице, можно увидеть, как и с помощью каких технологий менялась парадная улица столицы начиная с XIX века. Например, можно стать очевидцем расширения проезжей части в XX веке, увидеть, как перемещали здания Саввинского подворья и бывшего издательского дома Ивана Сытина, а также посмотреть, как выглядело здание гостиницы «Интурист» до демонтажа.

Посмотрев VR-фильм, посвященный истории ВДНХ, можно увидеть, как создавались и меняли свой облик здания, фонтаны и памятники, расположенные на территории выставочного комплекса. Во время виртуальной экскурсии посетители узнают интересные факты об объектах выставки. Например, почему главный вход в выставочный комплекс напоминает Бранденбургские ворота в Берлине, а фонтан «Дружба народов» раньше носил название «Золотой сноп», что символизирует каждая из деталей росписи фонтана «Каменный цветок» и что находилось раньше на месте копии ракеты «Восток» у павильона «Космос».

Отправившись в «Зарядье», посетители смогут узнать, почему именно так называется территория у стен Кремля, проехать на виртуальном автомобиле по страницам истории начиная с XII века, увидеть, как меняли свой облик церковь Зачатия Анны, что в Углу и Мокринский переулок, как выглядели располагавшиеся здесь в прошлом веке здания недостроенной восьмой сталинской высотки и гигантского гостиничного комплекса «Россия».

В виртуальном путешествии по Северному речному вокзалу посетители увидят этапы создания порта пяти морей и канала имени Москвы. Зрители смогут узнать, почему это здание напоминает корабль и Дворец дожей в Венеции, что символизируют фарфоровые медальоны при входе и элементы фонтанов, зачем поднимается и опускается шпиль на здании вокзала. Кроме того, гости смогут посмотреть, как проводилась реконструкция уникального здания — символа единения северных и южных морей.

Совершив виртуальное путешествие по гостинице «Националь», посетители увидят, как с 1903 года менялся уникальный интерьер помещений и облик здания, где в разные годы останавливались Федор Шаляпин, Иван Бунин, Анна Павлова, Николай Римский-Корсаков, президенты разных стран и члены королевских семей.

Те, кто хочет увидеть Москву с высоты птичьего полета, смогут совершить виртуальную прогулку по крышам столицы: побывать на крыше «Центрального детского мира» и увидеть московские улицы, арку Третьяковского проезда и готические фасады аптеки Феррейна, а также посмотреть с 33-го этажа гостиницы «Украина» на корпуса Трехгорной мануфактуры и купола Московского планетария.

Посетить VR-кинотеатр в павильоне «Умный город» можно бесплатно без предварительной записи со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Для детей посещение кинотеатра возможно по решению родителей, так как производители виртуальных очков рекомендуют просмотр VR-контента зрителям старше 12 лет. Более подробная информация о работе VR-кинотеатра опубликована на сайте павильона.

Также в павильоне «Умный город» жители и гости столицы могут посетить обновленную постоянную экспозицию из шести тематических пространств, где представлена информация об электронных сервисах и других проектах, которые делают жизнь в мегаполисе комфортнее («Интеллектуальный транспорт», «Цифровая медицина», «Благоустройство и комфорт», «Москва — больше, чем город», «Образование» и «Центр управления городом»).

Павильон «Умный город» на ВДНХ был открыт в 2016 году. За семь лет павильон посетили более 630 тысяч человек, из них свыше 100 тысяч — с начала этого года. Здесь можно принять участие в мастер-классах, квестах, воркшопах по программированию, курсах по 3D-моделированию, робототехнике и других мероприятиях. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте павильона «Умный город».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI