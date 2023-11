БКЛ, МЦД и «Иволга 3.0»: какие проекты стали лауреатами премии «Формула движения»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице определили победителей X Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». Церемония награждения состоялась в рамках форума «Транспортная неделя» после пленарной дискуссии «100 лет гражданской авиации. Переосмысляя прошлое, заглядываем в будущее».

«Под руководством Сергея Собянина мы реализуем крупнейшие транспортные проекты, которые улучшают передвижение по городу. Благодаря открытию Большой кольцевой линии (БКЛ) стало удобнее добираться в соседние районы и строить короткие и быстрые маршруты, минуя центр столицы. С запуском третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) транспорт стал комфортнее для жителей более 40 районов Москвы и нескольких городских округов Подмосковья. Пассажиры получили новые маршруты, возможность экономить на проезде и бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и между диаметрами», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В номинации «Лучший инфраструктурный проект регионального значения» победил проект «Большая кольцевая линия Московского метрополитена» Московского метрополитена и АО «Мосинжпроект».

БКЛ, которую полностью открыли в марте, стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире и сделала поездки удобнее. Благодаря быстрым пересадкам можно экономить до 45 минут в день, а передвижения между районами стали проще. Кольцевая линия разгрузилась почти на 23 процента, а 100 тысяч пассажиров, которые раньше не пользовались городским транспортом, с появлением БКЛ начали ездить в метро. Кроме того, с вводом в эксплуатацию крупнейшего кольца создан запас провозной способности на десятилетия вперед. Сейчас на БКЛ совершается более одного миллиона поездок в будний день. Ожидается, что в 2025 году это число вырастет в два раза.

Лучший проект в номинации отбирали по нескольким критериям, среди которых вклад в развитие транспортной инфраструктуры отдельного региона, инновационность разработок, внедрение новых технологий, вклад в увеличение связанности национальной транспортной системы страны или нескольких регионов, значение проекта для использования транзитного потенциала России и использование механизмов государственно-частного партнерства.

Рельсовый каркас Москвы растет беспрецедентными темпами. За последние 12 лет сеть увеличилась почти в два раза и сегодня покрывает практически всю столицу, позволяя совершать комфортные и быстрые поездки в разные точки города.

МЦД-3 и МЦД-4 победили в номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта». Сономинантом стало ОАО «Российские железные дороги». Среди критериев, по которым отобрали проект, — экологичность, энергосбережение, безопасность, закрытие ниши ранее пустого сегмента спроса или значительное его улучшение.

МЦД — один из самых масштабных проектов в мире по созданию наземного метро. МЦД-3 — новая железнодорожная линия длиной 85 километров, соединившая районы северо-запада и юго-востока. В ее составе действуют 38 станций, позже появятся еще три — Митьково, Малино и Рижская.

МЦД-4 открылся менее чем через месяц после МЦД-3 и стал самой протяженной линией наземного метро (86 километров). Сейчас он включает 36 станций, в будущем откроются еще две — Беговая и Рижская.

Новые линии наземного метро улучшили транспортную доступность более 40 районов столицы и нескольких городов Подмосковья. В первые дни после открытия МЦД-3 стало свободнее на Ленинградском и Новорязанском шоссе, Рязанском проспекте. С вводом в эксплуатацию МЦД-4 снизилась нагрузка на соседних автомагистралях: Киевском, Боровском, Носовихинском шоссе. Например, на шоссе Энтузиастов стало на 2,9 тысячи машин меньше.

После открытия МЦД-3 на 12 процентов снизилась нагрузка на станцию «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро, так как вместо нее пассажиры начали активнее пользоваться диаметральной станцией Вешняки. На 10 процентов, то есть на три тысячи человек в день, разгрузилась станция «Комсомольская» Сокольнической линии.

После открытия МЦД-4 на три процента разгрузилась станция «Киевская» Арбатско-Покровской линии, на шесть процентов — «Новокосино» Калининской линии.

Проект современного поезда «Иволга 3.0» принес победу АО «Трансмашхолдинг» совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050. Лаб» в номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники». Состав разработан российскими конструкторами на отечественной компонентной базе специально для городских поездок на МЦД. Поезд на 97 процентов состоит из российских комплектующих, которые выпускаются на 600 предприятиях страны.

Национальную премию «Формула движения» учредил в 2014 году Общественный совет Минтранса России. Обо всех лауреатах этого года можно узнать на сайте.

В Москве создано более 100 вариантов пересадок с МЦД — Сергей Собянин

