«Активные граждане» проверят свои знания о цифровых сервисах столицы

Участникам проекта «Активный гражданин» предлагают пройти бонусную викторину о городских электронных услугах и сервисах в рамках осенней акции «Москва: как это работает». В ней нужно ответить, как зовут голосового помощника в мобильном приложении «Моя Москва», какие возможности предоставляет пользователям суперсервис «Мой питомец» на портале mos.ru, сколько книг можно забронировать в сервисе «Библиотеки Москвы» и на другие вопросы.

«Бонусная викторина “Цифровая Москва” посвящена шести цифровым городским сервисам на портале mos.ru, которые делают жизнь москвичей еще удобнее и комфортнее. Ее могут пройти только те участники, которые ответили верно минимум на четыре вопроса каждой из первых пяти викторин осенней акции “Москва: как это работает”. Финальное соревнование — не только на знания, но и на скорость: генератор случайных чисел определит 3000 победителей из тех, кто быстрее всех даст максимум верных ответов. Они получат по два билета в Московский зоопарк и дополнительные баллы», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Осенняя акция проекта «Активный гражданин» посвящена различным сферам жизни столицы: Московскому метрополитену, промышленности, гастрономическим фестивалям и традиционной кухне, городской экосистеме, работе коммунальных служб. В первые пять викторин вошли вопросы о том, на каких линиях метро работают женщины-машинисты, каких животных редких видов можно встретить в столице, об ингредиентах фирменного торта «Москва», о сроках подготовки коммунальных служб к отопительному сезону и количестве фонарей на одной из популярных пешеходных улиц города.

В бонусной викторине за каждый правильный ответ участнику начисляют 20 баллов. Их можно обменять на сайте «Миллион призов» на сувениры, полезные товары, промокоды на скидку в магазинах и аптеках и многое другое.

Ответить на вопросы основных викторин можно было до 12 ноября, бонусная доступна к прохождению с 14 по 16 ноября. Стать участником осенней и других акций проекта «Активный гражданин» может любой пользователь с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,6 миллиона человек, всего прошло шесть тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

