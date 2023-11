Академическое братство: Санкт-Петербургское отделение РАН заключило соглашение с коллегами из Шанхая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

14 ноября в рамках визита Политехнического университета в Китайскую народную республику ректор СПбПУ и председатель Санкт-Петербургского отделения РАН Андрей Рудской подписал соглашение о сотрудничестве с директором Шанхайского отделения Китайской академии наук Ху Цзиньбо.

Научные учреждения Санкт-Петербургского отделения РАН демонстрируют большой исследовательский потенциал в таких областях как физика, химия, медицина, биология, физиология, фармакология, математика, механика, информатика, материаловедение, телекоммуникация, экология. Ведутся исследования в интересах развития Арктического региона, реализуются крупные проекты в области строительства, энергетики, экологической безопасности, технологий, связанных с искусственным интеллектом, развитием машиностроения. Аналогичные исследовательские работы можно найти в институтах Шанхайского отделения КАН.

Поэтому основной целью соглашения является развитие сотрудничества для расширения академического обмена между научно-исследовательскими институтами наших стран и установления долгосрочного взаимовыгодного партнёрства на благо общества.

В Петербургском отделении РАН представлен весь научный потенциал России. Это дает возможность расширять сотрудничество во всех сферах, необходимых для развития наших стран. Особо отмечу, это мой первый зарубежный визит в качестве председателя Петербургского отделения РАН, и не случайно мы выбрали Шанхай. Это говорит о нашем приоритете развития международных отношений, о том, с кем мы должны работать тесно и по-братски. Работу с Шанхайским отделением Китайской Академии Наук будем вести и по линии РАН, и по линии университета , — отметил Андрей Рудской.

Ключевые направления партнерства предусматривают:

обмен академическими материалами, публикациями, результатами исследований и информацией;

содействие в организации и реализации совместных научно-исследовательских и инновационных проектов;

организация совместных семинаров, конференций, симпозиумов и других научных встреч;

обмен исследователями и экспертами;

поощрение создания совместных лабораторий и центров;

изучение возможностей повышения эффективности внедрения высоких технологий в промышленность.

В завершении встречи Андрей Рудской пригласил коллег принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 300-летия Российской Академии Наук, которые пройдут в 2024 году.

