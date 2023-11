Этот день в истории Политеха: 13 ноября – 19 ноября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Очередной выпуск проекта « Этот день в истории Политеха » к 125-летию СПбПУ посвящён событиям, которые проходили в нашем вузе в разные годы с 13 ноября по 19 ноября.

13 ноября 2014 года учёные Политехнического университета создали беспроводную технологию для работы машин и самолетов. Они разработали датчик, который способен передавать данные о температуре двигателя без использования проводов. Благодаря этому количество проводов в автомобилях и подобной технике уменьшится.

14 ноября 1922 года родилась Анна Фетисова, ветеран Великой Отечественной Войны. В 1940 году она поступила в Политех. Когда начались военные действия, Анна Никитична вступила в Красную Армию, а после окончания войны вернулась в вуз. Благодаря А. Н. Фетисовой был создан Совет Ветеранов, неоднократно совершались выезды на места боевых действий времён Великой Отечественной войны.

15 ноября 1965 года состоялась премьера фильма «Иду на грозу», снятого по произведению Даниила Гранина , советского и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля. Даниил Александрович — выпускник Ленинградского политехнического института 1940 года. Кинолента стала символом поколения физиков и лириков. Она рассказывала о группе учёных, стремящихся подчинить себе силу грозы. И заведомо была обречена на успех. Любовь к физике, поэзии и романтике научного исследования была необыкновенно популярна в 60-х годах прошлого века. Добавьте сюда блестящий актёрский ансамбль — Василий Лановой, Ростислав Плятт и Александр Белявский. После выхода на экраны фильм стал культовым.

16 ноября в России отмечается День проектировщика. С работы проектировщиков начинается каждое здание. Они проектируют не только высотные конструкции, но и линейные сооружения: железнодорожные и автомобильные дороги, искусственно созданные внутренние водные пути, трамвайные линии, а также линии электропередачи, трубопроводов, газопроводов, систем канализации. Квалифицированных инженеров, которые проектируют объекты и руководят строительством, готовят в Политехе, в Инженерно-строительном институте . В настоящее время в России нет ГЭС, в обосновании, проектировании и строительстве которых не принимали бы участие выпускники Гидротехнического факультета, как раньше назывался ИСИ. То же можно сказать о гидротехнических объектах в бывших республиках СССР, а ныне суверенных государствах. Многие выпускники участвовали в проектировании и строительстве объектов во Вьетнаме, Египте, Сирии, Турции и других странах.

16 ноября 1876 года родился Отто Дитц, русский и советский топограф и геодезист, профессор ЛПИ. Свою педагогическую деятельность Отто Германович начал в нашем институте в 1910 году, а с 1925 года он руководил кафедрой геодезии. Отто Германович принимал непосредственное участие в разбивке плотин Днепростроя, Свирьстроя, Нивастроя, Беломорско-Балтийского канала и других сооружений.

19 ноября 1924 года Первый Петроградский политехнический институт имени М.И. Калинина переименовали в «Ленинградский» в связи со сменой названия города. Это название наш Политех носил 56 лет своей истории.

18 ноября 1868 года по инициативе Д. И. Менделеева, ближайшего единомышленника С. Ю. Витте в деле организации СПбПИ, было основано Русское химическое общество. Эта российская научная организация объединила естествоиспытателей Российской империи, а затем РСФСР. Правопреемником химического отделения организации стало Русское химическое общество, в настоящее время называется Российское химическое общество имени Д. И. Менделеева. Учёные Политеха внесли весомый вклад в деятельность общества. Так, одним из из учредителей и руководителей Русского химического общества был Николай Меншуткин, профессор Петербургского политехнического института.

