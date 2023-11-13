Финансовые новости: 13.11.2023, 13-43 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги XS0767473852 (RUS-42).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

13.11.2023 13:43

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 13.11.2023, 13-43 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 80.91) и диапазона оценки рыночных рисков (до 13701352.93 руб., эквивалентно ставке 22.5 %) ценной бумаги XS0767473852 (RUS-42)

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