Финансовые новости: Подходы к регулированию дистанционных продаж финансовых продуктов и услуг: доклад Банка России

Банк России предлагает установить правила взаимодействия финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов (займов). Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках.

Рекомендации регулятора представлены в докладе «Подходы к регулированию дистанционных каналов продаж в целях защиты прав потребителей финансовых услуг (потребительские кредиты (займы) и вклады)», опубликованном для общественных консультаций. Банк России проанализировал онлайн-продажи в банках и микрофинансовых организациях, провел опрос потребителей об удовлетворенности процессом оформления кредитов и займов, а также вкладов и изучил зарубежный опыт регулирования дистанционных продаж. Итоги исследования, проведенного регулятором, показали, что на рынке есть системные проблемы, которые ограничивают права потребителей. Повышение доступности финансовых продуктов и услуг для различных категорий клиентов зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений и неприемлемых практик. Для того чтобы повысить качество обслуживания граждан при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения. Предложения и комментарии к докладу принимаются до 31 января 2024 года включительно. Фото на превью: Dgcampillo / Shutterstock / Fotodom

