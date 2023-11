Финансовые новости: План DR тестирования 18.11.2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Цель:

Проверка алгоритмов работы Участников торгов и Московской биржи в ситуации, когда на Срочном рынке отменяются все торговые транзакции, включая постановку, изменения и снятие заявок, заключение сделок, начиная с некоторого момента времени в прошлом. Событием, определяющим такой момент является транзакция, признанная Биржей ошибочной.



По результатам сбор и анализ статистических данные по возобновлению торгов после сбоя с отменой части торговых транзакций (заявок и сделок).

Общие положения:

Тестирование проводится на боевом контуре ТКС Валютного, Фондового и Срочного рынков. Эмуляция торговой активности соответствует среднестатистическому торговому дню.

Наименование этапа Срочный рынок Валютный рынок Фондовый рынок 0. Подготовка ТКС к тестированию 8:00 – 10:00 9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 1. Готовность ТКС к подключению Участников 10:00 2. Подключение Участников торгов, решение проблем подключения 10:00 – 10:50 3. Аукцион открытия 10:50 – 11:00 10:50 – 11:00 11:20 – 11:30 4. Старт торгов утренняя сессия 11:00 11:00 – 5. Старт торгов основная сессия 11:30 11:30 11:30 6. Основная торговая сессия До 13:00 7. Фиксация нештатной ситуации на СР В интервале 12:45 – 13:00 (НС) Продолжение нормального хода торгов 8. Принятие решения о приостановке торгов на СР + 15 минут с момента НС 9. Объявление (СОИ)/приостановка торгов на СР + 15 минут с момента НС 10. Принятие решения об отмене транзакций на СР с момента НС. Объявление об отмене с указанием времени и номера последней валидной транзакции + 35 минут с момента НС 11 Работы в ТКС СР по отмене транзакций и подготовке к возобновлению торгов Участники готовят свои ВПТС к рестарту ТКС Спектра 12 Сообщение о готовности ТКС СР к подключению и снятию заявок Участниками ~90 минут с момента НС 13 Сообщения Участникам теста о готовности к возобновлению торгов Продолжение нормального хода торгов 14 Объявление о времени возобновления торгов на СР с назначением нового времени пром клиринга. По сообщению о готовности последнего участника теста, но не более чем через

+ 180 минут после НС 15 Возобновление торгов на СР В соответствии с сообщением 16 Начало пром клиринга на СР В соответствии с сообщением 17 Окончание пром клиринга на СР и возобновление торгов В соответствии с сообщением 18 Окончание тестовых торгов на всех рынках

Расчеты и публикацию отчетов и итогов дня не проводим +30 минут с момента окончания пром клиринга на СР

От участников тестовых торгов по их результатам ожидаем:

Данные о необходимом (фактически затраченном) времени на операции подготовки ВПТС Участника к возобновлению торгов в случае отмены части сделок на Срочном рынке. Данные о возможности не прекращать торги Участника и его клиентов на других рынках МБ при проведении восстановительных работ на срочном рынке МБ.

Технические детали эмуляции сбоя ядра Срочного рынка.

В указанный временной интервал на Срочном рынке случайным образом выбирается транзакция, идентифицируемая по номеру последней ревизии (replRev), входящей в эту транзакцию.

Журнал транзакций ядра ТКС Spectra обрезается по эту транзакцию.

Ядро ТКС и все сервисы ТКС Spectra, включая шлюзы FIX/TWIME перезапускаются. По всем потокам Spectra, включая потоки заявок и сделок, увеличиваются номера жизни.

Сервисы, не относящиеся к ТКС Spectra, включая трансляцию данных ФР, ВР через инфраструктуру Plaza2/CGate, трансляцию индикативных курсов валют и индексов через FAST и Plaza2/CGate – продолжат работу во время работ с ядром ТКС SPECTRA. Прерывания публикации потоков данных и предоставления соответствующих сервисов не планируется.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

