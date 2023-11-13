Финансовые новости: План DR тестирования 18.11.2023

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Цель:
Проверка алгоритмов работы Участников торгов и Московской биржи в ситуации, когда на Срочном рынке отменяются все торговые транзакции, включая постановку, изменения и снятие заявок, заключение сделок, начиная с некоторого момента времени в прошлом. Событием, определяющим такой момент является транзакция, признанная Биржей ошибочной.
По результатам сбор и анализ статистических данные по возобновлению торгов после сбоя с отменой части торговых транзакций (заявок и сделок).
Общие положения:
Тестирование проводится на боевом контуре ТКС Валютного, Фондового и Срочного рынков. Эмуляция торговой активности соответствует среднестатистическому торговому дню.
|Наименование этапа
|Срочный рынок
|Валютный рынок
|Фондовый рынок
|0.
|Подготовка ТКС к тестированию
|8:00 – 10:00
|9:00 – 10:00
|9:00 – 10:00
|1.
|Готовность ТКС к подключению Участников
|10:00
|2.
|Подключение Участников торгов, решение проблем подключения
|10:00 – 10:50
|3.
|Аукцион открытия
|10:50 – 11:00
|10:50 – 11:00
|11:20 – 11:30
|4.
|Старт торгов утренняя сессия
|11:00
|11:00
|–
|5.
|Старт торгов основная сессия
|11:30
|11:30
|11:30
|6.
|Основная торговая сессия
|До 13:00
|7.
|Фиксация нештатной ситуации на СР
|В интервале 12:45 – 13:00 (НС)
|Продолжение нормального хода торгов
|8.
|Принятие решения о приостановке торгов на СР
|+ 15 минут с момента НС
|9.
|Объявление (СОИ)/приостановка торгов на СР
|+ 15 минут с момента НС
|10.
|Принятие решения об отмене транзакций на СР с момента НС. Объявление об отмене с указанием времени и номера последней валидной транзакции
|+ 35 минут с момента НС
|11
|Работы в ТКС СР по отмене транзакций и подготовке к возобновлению торгов
|Участники готовят свои ВПТС к рестарту ТКС Спектра
|12
|Сообщение о готовности ТКС СР к подключению и снятию заявок Участниками
|~90 минут с момента НС
|13
|Сообщения Участникам теста о готовности к возобновлению торгов
|Продолжение нормального хода торгов
|14
|Объявление о времени возобновления торгов на СР с назначением нового времени пром клиринга.
|По сообщению о готовности последнего участника теста, но не более чем через
+ 180 минут после НС
|15
|Возобновление торгов на СР
|В соответствии с сообщением
|16
|Начало пром клиринга на СР
|В соответствии с сообщением
|17
|Окончание пром клиринга на СР и возобновление торгов
|В соответствии с сообщением
|18
|Окончание тестовых торгов на всех рынках
Расчеты и публикацию отчетов и итогов дня не проводим
|+30 минут с момента окончания пром клиринга на СР
От участников тестовых торгов по их результатам ожидаем:
- Данные о необходимом (фактически затраченном) времени на операции подготовки ВПТС Участника к возобновлению торгов в случае отмены части сделок на Срочном рынке.
- Данные о возможности не прекращать торги Участника и его клиентов на других рынках МБ при проведении восстановительных работ на срочном рынке МБ.
Технические детали эмуляции сбоя ядра Срочного рынка.
В указанный временной интервал на Срочном рынке случайным образом выбирается транзакция, идентифицируемая по номеру последней ревизии (replRev), входящей в эту транзакцию.
Журнал транзакций ядра ТКС Spectra обрезается по эту транзакцию.
Ядро ТКС и все сервисы ТКС Spectra, включая шлюзы FIX/TWIME перезапускаются. По всем потокам Spectra, включая потоки заявок и сделок, увеличиваются номера жизни.
Сервисы, не относящиеся к ТКС Spectra, включая трансляцию данных ФР, ВР через инфраструктуру Plaza2/CGate, трансляцию индикативных курсов валют и индексов через FAST и Plaza2/CGate – продолжат работу во время работ с ядром ТКС SPECTRA. Прерывания публикации потоков данных и предоставления соответствующих сервисов не планируется.
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