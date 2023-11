Финансовые новости: О работе системы ЕРК

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Вниманию пользователей системы Единой регистрации клиентов,

Обращаем Ваше внимание на следующий момент поведения системы при регистрации нового клиента (операция A).

При условии корректности информации о самом клиенте факт регистрации фиксируется в системе (в ответе узел CLIENT_CODE будет иметь атрибут ResCode=”0″) независимо от результатов регистрации его кратких кодов на рынках (при их наличии в распоряжении). Результаты регистрации на рынках следует анализировать по соответствующим атрибутам ResCode во вложенных узлах CLIENT_MARKETS.

Пример:

При подаче распоряжения с ошибкой (на уровне клиента отсутствует лицензия на управление группой доверительного управления, на уровне кратного кода указан признак группового ДУ):

ответ будет означать, что клиент (ЕКК) успешно зарегистрирован с системе, но краткий торговый код на рынке не присвоен:



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI