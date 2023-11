Финансовые новости: Интервью Андрея Гангана изданию «Аргументы и факты»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центробанк часто обвиняют в торможении темпов роста экономики России дорогими кредитами и «нарисованных» значениях инфляции, а еще чаще — в нежелании бороться за крепкий курс рубля. Почему в ЦБ уверены в своей правоте, в интервью aif.ru рассказал первый замдиректора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Куда спешит инфляция

— Многие наши читатели уверены, что темпы инфляции, которые прогнозирует и фиксирует Центробанк, не соответствуют реальности. Инфляция в России сейчас около 7% в годовом выражении, но многие товары подорожали гораздо сильнее. Например, автомобили, огурцы и авиабилеты. Кто здесь прав?

— В октябре годовая инфляция действительно приблизилась к 7%, но вы правы — отдельные товары могут дорожать быстрее, чем потребительская корзина в целом, по которой Росстат считает инфляцию. Инфляция — это изменение стоимости всей этой корзины. Сейчас в нее входят 566 позиций: продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Из них что-то дорожает, что-то дешевеет, что-то не меняется в цене. Показатель годовой инфляции — это, по сути, суммарный результат изменения цен за год по всем позициям.

Вы скажете, а зачем вообще нужен общий показатель инфляции, смысл в нем, как у средней температуры по больнице? Но давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения планирования доходов и расходов. Людям всегда важно понимать, хватит ли им доходов на покупку привычного набора товаров и услуг.

Скажем, часть потребительской корзины, включая огурцы, подорожала. Часть не изменилась в цене, а что-то подешевело, например стиральные машины. В результате стоимость всей корзины в целом выросла за год на 7%, то есть на размер инфляции. Если при этом вам увеличили зарплату на 10%, то вы способны не только купить привычный набор товаров и услуг, но и увеличить реальное потребление.

Когда просить прибавку к зарплате

Показатель инфляции помогает понять, как изменилась стоимость вашего потребления в целом, и на основе этого знания планировать свои финансы. Скажем, прикинуть, не стоит ли попросить прибавку к зарплате. Сравнив ставку по вкладу с тем, какую инфляцию вы ждете, вы можете понять, выгодно ли вам размещать деньги в этом банке.

Но вернемся к подорожавшим огурцам. Вы подметили очень важную психологическую особенность — люди гораздо больше обращают внимание на негативные события и данные. И экономическая информация не исключение: мы редко держим в памяти, например, то, что какую-то часть товаров иногда покупаем со скидкой, хотя это снижает наши расходы. И вы наверняка не заметили, что за последний год подешевели сливочное масло, гречка, овсянка, кухонная мебель. Но резко подорожавшие огурцы врезались в память, и вы уверены, что все остальное дорожает так же быстро. Это обстоятельство, конечно, искажает общую картину цен.

Когда цены взлетят до небес

— Часто встречается мнение, что цены в России растут главным образом из-за ослабления курса рубля. Но ЦБ, вместо того, чтобы бороться за крепкий рубль и тем самым предотвратить рост цен, просто поднимает ключевую ставку. То есть борется с последствиями инфляции, подавляя потребительский спрос. Это так?

— Наша задача — не подавить потребительский спрос при помощи ключевой ставки, а восстановить баланс, чтобы рост спроса соответствовал росту производства. В этом случае инфляция будет стабильно низкой, а экономика будет устойчиво расти.

Поясню на примере. Если в экономике нет дополнительных рабочих рук, чтобы, скажем, увеличить производство мебели, а кредит при этом дешевый, и платежеспособный спрос из-за этого сильно вырос, то производитель, видя подскочивший спрос на свою продукцию, просто поднимет цены.

Вы скажете, что мебельщик в ответ на рост спроса закупит более производительное оборудование, изготовит больше мебели, чтобы удовлетворить растущий спрос, и цены поднимать не придется. Но на расширение производства нужно время, а ценник производитель может переписать за один день. Так вот, Банк России заботится о том, чтобы за то время, пока мебельщик строит новый цех и закупает станки, цены на мебель не взлетели до небес.

Почему дорожает доллар

— А что скажете про курс?

— Возможно, кого-то это удивит, но ослабление рубля в этом году во многом происходило по той же самой причине, по которой ускорялась инфляция, — из-за чрезмерного роста спроса. Давайте разбираться, как рост внутреннего спроса влияет на курс рубля к иностранным валютам. А для начала надо понять, от чего в принципе зависит динамика курса.

Очевидно, что курс определяется тем, сколько валюты хотят купить и сколько — продать. Если купить иностранной валюты хотят все больше и больше, а продавать больше не хотят или не могут, курс рубля снижается.

Предложение на нашем рынке в основном обеспечивает экспорт — то есть продажа российских товаров за рубежом за валюту. Другой потенциальный источник поступления — кредит за рубежом — в условиях санкций для нас практически закрыт.

Экспорт, а вместе с ним и предложение валюты на нашем рынке за последний год снижались. И повлиять на динамику экспорта мы вряд ли сможем, так как она в основном зависит от внешних факторов — спроса на энергоресурсы в мире, цен наших экспортных товаров на глобальном рынке и санкционных ограничений.

А кто претендует на поступившую в страну валюту? Во-первых, все те, кто хочет купить импортные товары и услуги, например, станки, автомобили или турпоездки. При низких ставках и дешевом рублевом кредите таких желающих становится все больше, и спрос на импорт обычно растет. Именно это и происходило до того, как Банк России начал активно повышать ключевую ставку.

Во-вторых, валюта нужна людям и компаниям, которые предпочитают хранить в ней часть своих сбережений. При низких ставках по рублевым депозитам появлялось все больше желающих поменять свои рубли на валюту. Активное повышение ключевой ставки способствовало тому, что интерес к сбережениям в рублях начал расти. Какие из всего этого можно сделать выводы? Прежде всего, динамика курса рубля — это результат объективных факторов, связанных с предложением валюты и спросом на нее.

И главное: повышая ключевую ставку, Банк России создает условия для более сбалансированного роста внутреннего спроса в целом и спроса на импорт в частности, увеличивая при этом привлекательность рублевых сбережений. Это поможет не только снизить инфляцию, но и будет способствовать большей стабильности динамики курса.

Куда плывет рубль

— Означает ли политика плавающего курса рубля, что ЦБ снимает с себя закрепленную в Конституции РФ обязанность обеспечивать устойчивость рубля? Способен ли вообще ЦБ значимо влиять на курс?

— Когда люди говорят об устойчивости рубля, то чаще всего имеют в виду курс рубля к иностранным валютам. Хотя по большому счету для человека, который живет, работает и тратит заработанное в России, прежде всего важна устойчивость рубля в смысле сохранения его покупательной способности.

Проще говоря, нам важно, чтобы на определенную сумму рублей мы могли покупать примерно тот же набор товаров и услуг, что и раньше. А это возможно только при ценовой стабильности, другими словами, при устойчиво низкой инфляции. Примерно так и поясняет понятие «устойчивость рубля» закон о Банке России — он говорит, что устойчивость рубля достигается посредством поддержания ценовой стабильности.

Конечно, вы можете возразить, что цены импортных товаров, а значит и инфляция в целом, сильно зависят именно от валютного курса. Но здесь все не так однозначно. Во-первых, далеко не все товары в нашей потребительской корзине импортные. Во-вторых, бизнес не всегда перекладывает скачки курса в цены.

Скажем, в странах с долгим опытом низкой инфляции граждане и бизнес уверены, что центробанк, имея мощный инструмент влияния на спрос, в любой ситуации обеспечит ценовую стабильность. Поэтому предприниматели даже при резких скачках курса не спешат перекладывать это в цены, а граждане не будут в такие эпизоды ажиотажно скупать импортные товары, еще сильнее подстегивая инфляцию.

Теперь про способность ЦБ влиять на курс. Любое движение курса — это результат изменения соотношения спроса и предложения на валютном рынке. Не имея возможности влиять на размер экспортной валютной выручки, центральный банк способен создать условия для того, чтобы спрос на импорт и на сбережения в иностранных валютах гармонично подстроился под предложение валюты и не создавал дальнейшего устойчивого давления на курс и цены. И наша ключевая ставка здесь — вполне действенный инструмент.

— Почему Центробанк не настаивает на обязательной продаже валютной выручки экспортерами, ведь это способно укрепить курс рубля?

— В моменте обязательная продажа валютной выручки может повысить оперативность продажи компаниями валюты и таким образом способствовать снижению колебаний курса. На это было направлено недавнее решение о временном введении обязательной продажи валютной выручки крупными экспортерами. Оно сыграло свою роль в стабилизации курса, но к резкому укреплению рубля не привело.

И это вполне объяснимо, ведь устойчивый уровень курса определяют фундаментальные причины, о которых я уже говорил. Это наши экспортные возможности и то, как c ними соотносятся спрос на импорт и привлекательность рубля как средства сбережения.

Повышение ключевой ставки обеспечит условия для более сбалансированного роста спроса на импорт и увеличит интерес бизнеса и граждан к рублевым сбережениям. Это будет способствовать большей стабильности динамики курса. Кстати, ситуация на валютном рынке в октябре-ноябре эту логику подтверждает: рубль укрепляется на фоне увеличившегося из-за роста цен на нефть экспорта и повышения ключевой ставки.

Что мешает расти экономике

— Когда ЦБ повышает ключевую ставку, он тем самым тормозит не только потребительский спрос, но и экономический рост. Ведь спрос — это двигатель экономики. Что вы на это ответите?

— Потребительский спрос, действительно, бурно рос в этом году, но это не единственный источник роста экономики. Сегодня не менее важен государственный и инвестиционный спрос, эти составляющие спроса сохранят свою стимулирующую роль и в следующем году.

Немного цифр. Во втором квартале 2023 года российский ВВП вырос на 4,9% год к году, это по историческим меркам высокий темп. В третьем квартале рост продолжился. Мы ожидаем положительной динамики ВВП и в следующем году. Экономика уже восстановилась после спада в прошлом году. При этом объем производства в той части экономики, которая ориентирована на внутренний спрос, уже превысил уровень конца 2021 года. Основные двигатели этого роста — стимулирование со стороны бюджета и ускоренный рост рублевого кредитования.

Объем производства многих товаров и услуг для внутреннего рынка существенно вырос, но дальнейшее быстрое наращивание этого производства, к сожалению, затруднено, и это не «лечится» ни дополнительными бюджетными расходами, ни низкими ставками по кредитам. Проблема — в отсутствии свободных ресурсов.

Производственные мощности сегодня практически полностью загружены. Чтобы увеличивать производство, надо запускать новые мощности, а на это нужно время. Но более фундаментальное ограничение для дальнейшего расширения производства сейчас — это нехватка рабочих рук, особенно в обрабатывающих отраслях.

Для решения этой проблемы (если оставить за скобками привлечение персонала из-за рубежа) нужны не просто новые мощности, а новые технологии, позволяющие сократить трудовые затраты, например автоматизация, роботизация или искусственный интеллект. Это тоже задача не на один день.

В итоге складывается такая ситуация, что на продолжающийся рост спроса производители не могут так же быстро ответить сопоставимым увеличением предложения товаров и услуг. Все это неминуемо приводит к повышению цен, то есть — к инфляции.

Зачем охлаждать спрос

Позволю себе такую простую, но не искажающую смысл аналогию: автомобилисты знают, что, если колеса машины буксуют — бесполезно газовать изо всех сил. В конце концов, у вас просто сгорит сцепление. Нужно помочь колесам выехать — обеспечить твердое покрытие, подставив что-то под колеса. Так и в экономике: если подстегивать спрос, не обращая внимания на ограничения в производстве, — производство не вырастет, а вырастут только цены. В этом случае нужно временно охладить спрос сейчас, перенеся его на будущее. Что и делает сегодня Центральный банк.

Повышая ключевую ставку, ЦБ, по сути, спасает механизмы застрявшей машины и помогает ей выехать на твердую дорогу. При высоких ставках создаются более привлекательные условия для того, чтобы отложить покупки на некоторое время и заработать проценты на вкладах. Спрос остужается, и цены уже не растут так быстро.

— Повышая ставку, ЦБ ограничивает не только спрос, но и возможности производителей брать кредиты на расширение производства.

— В условиях бурного роста бизнес получает хорошую прибыль и может ее инвестировать, к тому же всегда есть возможность привлечь дополнительные средства от новых акционеров. Если мы немного расширим горизонт анализа, то увидим, что «на длинной дистанции» производители в итоге тоже будут в плюсе, ведь своими действиями мы не отнимаем у них спрос безвозвратно, мы лишь равномерно распределяем его во времени, делая этот спрос более предсказуемым и устойчивым.

Если в такой ситуации не поднимать ставки, то весь избыточный спрос уйдет в рост цен. Да, в моменте производители дополнительно заработают, но уже на следующем этапе столкнутся с падением спроса на свои товары и услуги, потому что возросшая инфляция заметно обесценит доходы их клиентов.

Одновременно с этим подскочившая инфляция приведет к росту ставок по долгосрочным кредитам, которые и нужны в первую очередь для инвестиций в расширение производства. В итоге после непродолжительного периода взлета экономика может свалиться в кризис. Наша задача — создать условия для устойчивого сбалансированного роста экономики.

Сергей Болотов, aif.ru

