Трое политехников стали победителями конкурса «Золотые имена высшей школы»

Завершился Всероссийский конкурс «Золотые имена высшей школы», который проводит Межрегиональная общественная организация «Лига преподавателей высшей школы» при поддержке Фонда президентских грантов и Минобрнауки РФ.

В 2023 году в конкурсе участвовали 1391 преподаватель высших учебных заведений России. Среди 268 победителей — трое политехников. «Золотые имена» Юрия Лазарева, Ярослава Владимирова и Екатерины Соколовой теперь войдут в Книгу Почёта преподавателей вузов Российской Федерации «Золотые Имена Высшей Школы».

Для участия в конкурсе нужно было написать эссе, соответствующее выбранной номинации, и заполнить на сайте анкету, указав свой стаж работы, профессиональный опыт, публикации и т.д.

Всего в конкурсе представлены 10 номинаций. В нынешнем году в номинации «За вклад в науку и высшее образование» по предложению экспертов появились две специальные подноминации — «За наставничество» и «За проектную инициативу». Победителем во второй из них стал директор Научно-образовательного центра общестроительных технологий «Высота», директор Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Инженерно-строительного института доктор технических наук, профессор Юрий Лазарев .

Юрий Георгиевич занимается исследованиями в области технологий строительства и проектирования автомобильных дорог, мостов и транспортных тоннелей; разработки новых материалов для строительства и ремонта автомобильных дорог и мостов; аддитивных технологий в промышленно-гражданском и дорожном строительстве. В университете преподаёт дисциплины, связанные с современной транспортной инфраструктурой и автомобильными дорогами.

«Я рад, что эксперты высоко оценили достижения политехников, — прокомментировал Юрий Лазарев. — Хотя конкурс индивидуальный, но я решил воспользоваться возможностью представить нашу работу и показать, что мы действительно достигли серьёзных результатов, особенно в области разработки проектов по организации дорожного движения с созданием геоинформационной базы данных. Интересно, что в группу разработчиков входят как студенты и аспиранты, так и сотрудники Научно-образовательного центра общестроительных технологий „Высота“ и Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Инженерно-строительного института и Высшей школы транспорта Института машиностроения материалов и транспорта. Геоинформационная база данных является основой для создания интеллектуальной транспортной системы мегаполиса. Развитие данного направления нацелено на реализацию национального проекта „Безопасные качественные дороги“».

В номинации «За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования» победительницей стала старший преподаватель Высшей школы атомной и тепловой энергетики Екатерина Соколова.

«О конкурсе узнала случайно, а так как стараюсь участвовать во всех активностях, то отправила заявку, — рассказала Екатерина. — Конкурсы помогают структурировать проделанную работу: внести в список новые публикации, отметить пройденные курсы повышения квалификации, мероприятия, конференции. Так как я много лет занимаюсь международной деятельностью, то проектов, встреч, побед, стажировок было очень много. У меня широкая сеть международных контактов, многие из иностранных преподавателей, с которыми меня свела жизнь, в дальнейшем устроились на работу в Политех и стали моими друзьями. Стоит выделить мою научную группу — вместе с Хашаяром Садеги и Сейед Хади Газаи мы работаем в области атомного опреснения и производства водорода. Выполняем совместные работы с учёными из Ирана, Италии, Китая, пишем совместные заявки на гранты. Также вместе с моими коллегами Любовью Юрьевной Трофименко и Анастасией Владимировной Буровцевой мы развиваем Международную академию энергетики, на базе которой четыре раза в год проходят девять образовательных модулей для иностранных студентов, проводятся конференции и семинары, выступают спикеры из энергетических компаний, профессора зарубежных университетов, и генерируются новые идеи в сфере энергетики».

В номинации «Молодые научные и педагогические таланты» победил доцент Высшей школы атомной и тепловой энергетики, инженер-исследователь Научно-образовательного центра «Цифровой инжиниринг в атомной и термоядерной энергетике» Ярослав Владимиров. Он работает в Политехе с 2013 года, трудоустроился ещё студентом.

«Я решил связать свою жизнь с университетом, мне всегда было интересно узнавать и учиться чему-то новому, поэтому я занимаюсь различными видами деятельности: научной работой, организационной, и конечно же, учебной, — поделился Ярослав. — О конкурсе „Золотые имена высшей школы“ я узнал из объявления на сайте научной части. Увидев номинацию „Молодые научные и педагогические таланты“, решил предложить свою кандидатуру. Заявка на конкурс была всеобъемлющей, там спрашивали о научных достижениях, организационной и методической работе, преподавательской деятельности, вкладе в развитие международных проектов вуза. Когда заполнял, с удивлением обнаружил, что практически по каждому пункту мне есть что рассказать: стипендия Президента РФ, развитие международных образовательных программ в Институте энергетики, разработка и запуск программы магистратуры „Водородная энергетика“, участие в программе „Приоритет-2030“. Не знаю, что именно склонило экспертов в сторону моей кандидатуры, но я очень польщён такой высокой оценкой моего труда. Несомненно, это отличный стимул для дальнейшего развития и работы на благо Политехнического университета».

Торжественная церемония награждения состоится 22 декабря. Победители получат памятные знаки, дипломы и книги почёта.

