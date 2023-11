Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

12 ноября студенты Института Маркетинга Государственного Университета Управления под руководством старшего преподавателя кафедры рекламы и связей с общественностью Ольги Васильевой посетили международную выставку-форум «Россия», где представлены главные достижения регионов РФ за последние годы и уникальные планы развития на будущее.

Студенты отметили высокий уровень технологического оснащения выставки: чтобы передать всю атмосферу и показать уникальное наследие регионов на экспозициях были использованы VR-очки, роботы, медиа-купола, технологии дополненной реальности и тачскрин панели. Особенно ребятам запомнилась экспозиция Рязанской области, благодаря интерактивному путешествию на воздушном шаре по живописным местам региона. Студенты изучали выбранный для учебного проекта регион, активно узнавали у представителей дальнейшие планы и стратегии развития регионов. Так, представитель и ведущий экспозиции Краснодарского края поделился, что «Краснодарский край стремится стать мировой курортной точкой».

Обучающиеся посетили выступление губернатора Еврейской Автономной Области Ростислава Гольдштейн, который рассказал о достижениях региона за последние 6 лет и принял участие в аналоге шоу «Кто хочет стать миллионером?». Представители Еврейской автономной области в рамках деловой программы показали презентационный ролик, в котором рассказывалось об особенностях и достижениях региона. Были упомянуты такие проекты, как мост через транссибирскую магистраль, производство растительного масла, строительство нового жилья и так далее. Также губернатор ЕАО рассказал о ситуации на рынке графита: «…это на самом деле очень большая перспектива. Рынок графита составляет порядка 800 млрд долларов, и это может стать большим метапроектом российского масштаба. У нас по объемам месторождения второе [место] в мире и первое [место] по концентрации и чистоте».

Студенты ГУУ приняли участие в многочисленных интерактивах, квизах, конкурсах, которые были организованы в этот день участниками выставки-форума. Ребята получили памятные призы и собрали уникальные материалы из «первых рук» для учебных проектов по развитию и продвижению территорий РФ.

Выставка-форум «Россия» организована с целью знакомства жителей и гостей столицы с богатством и красотой нашей страны и привлечь путешествовать по России. Участниками выставки стали 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Всего на форуме 131 экспозиция и 13 экскурсионных маршрутов.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI