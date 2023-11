Специалисты по воспитательной работе приняли участие во всероссийской образовательной программе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Ольга Бочкарёва, Татьяна Мешечко и Оксана Карнаухова

Заместители деканов СПбГАСУ по воспитательной работе Ольга Бочкарёва (факультет экономики и управления), Оксана Карнаухова (факультет судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте) и Татьяна Мешечко (автомобильно-дорожный факультет) приняли участие в третьем модуле образовательной программы Министерства науки и высшего образования России «Голос поколения. Преподаватели».

Программа проходила с 3 по 6 ноября в Пятигорске. Она была посвящена взаимодействию воспитания и гуманитарного знания в рамках работы профессорско-преподавательского состава вузов со студентами.

Участники получили возможность овладеть инновационными методами обучения молодёжи, повысить свою квалификацию в области гуманитарных знаний и перенять опыт спикеров образовательной программы. Темами лекций были «Нетворкинг для лидеров», «Гуманитарное знание: современное положение и вызовы», «Практика работы с гуманитарным знанием в молодёжных проектах».

Кроме того, участники прошли игровые занятия по формированию сообществ и повышению заинтересованности студентов в преподаваемых дисциплинах, познакомились с методикой долгосрочного прогнозирования «Форсайт», изучили методы для профилактики выгорания среди профессорско-преподавательского состава.

Сплочённая работа представителей различных учебных заведений позволила перенять множество новых подходов к проведению занятий.

