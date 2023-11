Совместная подготовка специалистов и укрепление взаимопонимания между странами: делегация ВКПУ побывала в Вышке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Делегация Восточно-китайского педагогического университета посетила НИУ ВШЭ в Москве. Представители высших учебных заведений подтвердили взаимное стремление к развитию партнерства. ВКПУ — первый педагогический вуз в Китае. Университет давно сотрудничает с Высшей школой экономики: первый меморандум был заключен 30 июня 2011 года, позднее были подписаны два соглашения о студенческой мобильности. Программа визита китайской делегации включала встречи с представителями и руководителями различных подразделений НИУ ВШЭ. Стороны обсуждали возможности более тесного сотрудничества и ряд ключевых вопросов, в том числе проведение совместных образовательных и научных проектов, а также подписание нового общеуниверситетского рамочного соглашения о сотрудничестве.

Проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова поприветствовала делегацию и отметила, что долгосрочное плодотворное взаимодействие двух ведущих университетов вносит весомый вклад в совместную подготовку специалистов высочайшего уровня и способствует укреплению взаимопонимания между нашими странами. Проректор подчеркнула, что Китай важен для ВШЭ не только как стратегический партнер, но и как хороший друг. Начальник Управления международного партнерства ВШЭ Ксения Шевцова добавила, что стратегическое всестороннее сотрудничество России и Китая будет крепнуть, соответственно, возрастает и роль гуманитарного направления.

Заместитель директора Центра изучения России при ВКПУ профессор Бэй Вэньли выразил благодарность за встречу и отметил, что НИУ ВШЭ уже более 10 лет является одним из основных партнеров ВКПУ. «У нас разные формы сотрудничества: обмен студентами, совместные научные исследования, проведение совместных научных конференций. Мы гордимся тем, что у нас есть такой партнер», — заявил Вэньли. Профессор также пригласил представителей Вышки принять участие в совместной организации мероприятий в 2024 году, посвященных 75-летию с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Представители двух университетов обсудили дальнейшие шаги в развитии сотрудничества, в том числе вопросы разработки программ двух дипломов, создания совместных научных центров и лабораторий в области экономики, банковского дела, международных отношений, изучения иностранных языков, биотехнологий и искусственного интеллекта, а также вопросы международной академической мобильности. Встреча завершилась совместной фотосессией, обменом памятными сувенирами и экскурсией по кампусу Вышки на Покровском бульваре.

