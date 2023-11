Серия побед от хоккейной команды ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management

В этом году хоккейная команда ГУУ участвует параллельно в двух турнирах Москвы и Московской области: Московской студенческой хоккейной лиге и Студенческой хоккейной лиге Москвы и Московской области.

Хоккеисты только начали сезон, но уже могут поделиться с вами успехами: «сухая» серия игр началась с разгромного первого матча с МАИ — ребята выиграли 6:0, «скоростная машина» из МИИТ тоже потерпела неудачу против управленцев — победа 10:0, закрепили успех на «Академии» — победа 8:0.

На прошедших выходных в ЛД Сокольники команда встретилась с «Тимирязевскими зубрами» РГАУ-МСХА и одержала победу со счетом 6:3. Лучшим игроком матча был признан вратарь управленцев Максим Некрестов, который дебютировал в составе ХК ГУУ.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших побед!

