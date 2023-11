Россия и Малайзии создадут межведомственную рабочую группу по развитию туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

После четырехлетнего перерыва в Куала-Лумпуре состоялось II заседание совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Российскую делегацию возглавил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, малайзийскую – министр высшего образования Малайзии Мохамед Кхалед Нордин. Из России в столицу Малайзии прибыло более 65 представителей бизнеса, общественности и органов власти.

Стороны уделили особое внимание вопросам развития сотрудничества в сфере науки и образования. Договорились о создании профильной рабочей группы и подписании соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней двух стран. Ректоры ведущих вузов России, прибывшие в Малайзию в составе российской делегации, подписали 9 соглашений и меморандумов о сотрудничестве с малайзийскими научными и учебными учреждениями.

«Мы наблюдаем стабильный рост товарооборота между нашими странами, – отметила заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Евгения Аксенова. – По нашим прогнозам дальнейшему увеличению торговли будет способствовать наращивание российских поставок продовольственных товаров, медицинского оборудования, минеральных удобрений и алюминия, а также участие российских компаний в реализации энергетических проектов на территории Малайзии».

Страны договорились об ускорении рассмотрения документов по доступу российской продукции на рынок Малайзии, а также о проведении инспекций тех российских сельхозпредприятий, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Малайзию, в т.ч. на соответствие требованиям сертификации «халяль».

В ходе пленарного заседания представитель Минэкономразвития России доложила о достигнутых договоренностях по наращиванию взаимодействия в сфере изменения климата. Поскольку в рамках добровольной углеродной биржи в Малайзии активно развивается торговля углеродными единицами российская сторона предложила малазийским партнерам начать сотрудничество в сфере гармонизации подходов к углеродному регулированию и «зеленому» финансированию.

Россия и Малайзия также обсудили взаимодействие в сфере туризма, конкретные практические шаги по упрощению визового режима и развитию деловых связей между турпредприятиями двух стран. За первое полугодие 2023 года количество турпоездок из России в Малайзию составило 64,4 тысяч. При этом в допандемийном 2019 году турпоток составлял 80 тысяч человек.

«Наши страны заинтересованы в поддержании растущего турпотока, – отметила Евгения Аксенова. – Для усиления межведомственного сотрудничества в сфере туризма мы договорились создать профильную рабочую группу в рамках работы российско-малайзийской комиссии, а также разработать и подписать меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и Министерством туризма, искусств и культуры Малайзии».

