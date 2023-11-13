Регистрация на конкурс «Суд да дело» открыта до 5 декабря

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Суд да дело» — конкурс игровых судебных процессов, во время которого участники смогут почувствовать себя настоящими адвокатами. В теоретический этап этой олимпиады Вышки смогут пройти только ученики 9–11-х классов и студенты СПО в области искусства. Тем, кто справится с теоретическими задачами, предстоит принять участие в судебном заседании и отстоять свою позицию перед судьями. Чтобы сделать первый шаг в юридической профессии, нужно зарегистрироваться до 5 декабря на официальном сайте конкурса.

Теоретический этап организаторы олимпиады добавили в этом году — он проходит в виде онлайн-теста, при выполнении которого потребуется не только подтвердить знание законов, но и решить задачу или предложить решение юридического кейса. В остальном все осталось по-прежнему: увлекательная образовательная программа, яркий выездной финал в Подмосковье с приглашением реальных судей и представителей крупных компаний, а еще новые знакомства и полезные интерактивы от организаторов.

15 лучших участников (по индивидуальному зачету заключительного этапа) смогут поступить в НИУ ВШЭ на места за счет средств университета. Также все участники заключительного этапа получат дополнительные баллы для поступления в НИУ ВШЭ на профильные образовательные программы.