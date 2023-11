Регистрация на конкурс «Суд да дело» открыта до 5 декабря

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Суд да дело» — конкурс игровых судебных процессов, во время которого участники смогут почувствовать себя настоящими адвокатами. В теоретический этап этой олимпиады Вышки смогут пройти только ученики 9–11-х классов и студенты СПО в области искусства. Тем, кто справится с теоретическими задачами, предстоит принять участие в судебном заседании и отстоять свою позицию перед судьями. Чтобы сделать первый шаг в юридической профессии, нужно зарегистрироваться до 5 декабря на официальном сайте конкурса. Теоретический этап организаторы олимпиады добавили в этом году — он проходит в виде онлайн-теста, при выполнении которого потребуется не только подтвердить знание законов, но и решить задачу или предложить решение юридического кейса. В остальном все осталось по-прежнему: увлекательная образовательная программа, яркий выездной финал в Подмосковье с приглашением реальных судей и представителей крупных компаний, а еще новые знакомства и полезные интерактивы от организаторов. 15 лучших участников (по индивидуальному зачету заключительного этапа) смогут поступить в НИУ ВШЭ на места за счет средств университета. Также все участники заключительного этапа получат дополнительные баллы для поступления в НИУ ВШЭ на профильные образовательные программы.

Ксения Барышева, заведующая Проектной лабораторией развития интеллектуальных состязаний по праву «“Суд да дело” — конкурс для тех, кто устал письменно решать задачки. Основная цель конкурса — дать участникам почувствовать себя юристами. Ведь юридическая профессия — это не скучная работа с бумажками. Это и детективная работа по поиску доказательств, и анализ и интерпретация информации, исследование норм законов, поиск новых аргументов, составление документов, работа в коллективе, ораторское мастерство, умение интеллигентно спорить и отстаивать свое мнение, а еще быть гибким, сильным и убедительным. Наша команда хочет показать ребятам, насколько увлекательным может быть мир права». Этапы олимпиады Отборочный этап Может участвовать любой желающий. Нужно ответить на вопросы интерактивного теста, которые направлены на проверку юридических знаний. Теоретический этап К участию приглашаются ученики 9–11-х классов и студенты СПО в области искусства, успешно прошедшие отбор. Необходимо дать краткий ответ на задачу, указать верное определение или предложить нестандартное решение юридического кейса. Заключительный этап Предметный тур Каждый участник будет самостоятельно решать задания онлайн. Потребуется найти ошибки в меморандумах и прописать свои аргументы к фабуле. Практический тур Во время недельного выезда команды представят судьям заранее подготовленную позицию от одной из сторон процесса — истца или ответчика. За время этапа каждая команда попробует себя и в той и в другой роли и встретится с несколькими оппонентами. Две команды, показавшие лучшие результаты, примут участие в финальном судебном заседании.

