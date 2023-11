При поддержке Самарской группы предприятий «Роснефти» ученые изучат популяцию краснокнижного орлана-белохвоста

Source: MIL-OSI Russian Language News

Самарская группа предприятий «Роснефти» – «Самаранефтегаз», Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания и Новокуйбышевский завод масел и присадок – подвели итоги первого конкурса грантовой программы проекта по изучению мест гнездования орлана-белохвоста на территории Самарской области. Победителем конкурса стал Национальный парк «Самарская Лука».

Ученые изучат состояние популяции самой крупной и редкой птицы на территории Самарской области и дадут рекомендации по увеличению ее численности. Орлан-белохвост питается преимущественно рыбой и водными млекопитающими, эта краснокнижная птица встречается возле плотины Жигулевской ГЭС, где поверхность Волги не замерзает даже в сильные морозы. Однако, по имеющимся данным, общая численность вида в регионе не превышает 200 особей. Орланы гнездятся в труднодоступных для человека местностях, что затрудняет точный подсчет. Поэтому охранять нужно не только самих птиц, но и участки, где они выводят потомство.

На первом этапе проекта будет организован мониторинг состояния популяции орлана-белохвоста в Самарской Луке, с участием волонтеров будут определены гнездовые участки. Затем ученые-орнитологи зафиксируют точное местонахождение гнезд и определят основные демографические показатели – количество яиц в кладке и число вылупившихся птенцов.

На основе полученных данных ученые выработают предложения по проведению дальнейших охранных мероприятий, в том числе по оптимизации туристических потоков в Самарской Луке. Такие меры сделают национальный парк территорией, благоприятной для гнездования орлана-белохвоста, и будут способствовать сохранению популяции в масштабах всего Среднего Поволжья.

Для предприятий «Роснефти», работающих в самарском регионе, это уже не первый опыт сотрудничества с Национальным парком «Самарская Лука». При поддержке Компании открыты эколого-просветительский комплекс «ЛукАморье» в городе Жигулевске, визит-центр в селе Сосновый Солонец, построен вольер для травмированных птиц, утративших способность выживания в дикой природе. В рамках проекта «Экотропа 63» разработано и запущено мобильное приложение для виртуальных путешествий по «Самарской Луке».

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. «Роснефть» организует исследования и опекает многие виды редких птиц и животных в России. В их числе – белый медведь, атлантический морж, белая чайка, гуси и маралы Эвенкии, дикий северный олень. В Самарской области в перечень опекаемых видов вошел орлан-белохвост – самая крупная из хищных птиц региона, включенная в Красные книги региона, России, а также Международную Красную книгу.

