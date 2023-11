Представители ГУУ приняли участие во Всероссийских педагогических чтениях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Преподаватели и студенты ГУУ приняли участие в организации и проведении мероприятий Всероссийских педагогических чтений «Моя страна – моя Россия», прошедших с 8 по 10 ноября.

Государственный университет управления является давним партнером Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и преподаватели вуза участвуют в качестве экспертов и спикеров мероприятий, которые проходят в рамках Всероссийских педагогических чтений, Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности», Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

Между организаторами конкурса и руководством ГУУ подписано соглашение о совместной деятельности в рамках которого студенты Института экономики и финансов ГУУ участвовали в организации Всероссийских педагогических чтений «Моя страна – моя Россия» и вместе с участниками чтений посетили Международную выставку – форум Россия на ВДНХ.

Также студенты ИЭФ ГУУ приняли участие в мероприятиях конференции в Российской академии образования, где помогали участникам в презентации их практик и общались с экспертами и представителями академии.

Кроме того, ребята присутствовали на открытом разговоре с участниками педагогических чтений в Министерстве науки и высшего образования. В мероприятии приняли участие Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Экспертного совета конкурса «Моя страна – моя Россия» Лилия Гумерова, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов, Исполняющий обязанности вице-президента РАО Виктор Басюк, научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия, Президент БФ «Система» Лариса Пастухова, заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский и другие.

Впечатлениями от участия в мероприятиях поделилась студентка первого курса образовательной программы «Предпринимательство» Полина Тюкова: «Всероссийские педагогические чтения стали для меня открытием: я познакомилась с миром педагогики изнутри. Было интересно посетить Министерство науки и высшего образования, Российскую академию образования и выставку на ВДНХ, а также услышать выступления самых прогрессивных педагогов страны. Организация и работа с волонтёрами и непосредственно с участниками была на высоте. Я рада, что стала участником этой большой истории».

Напомним, что проект Всероссийских педагогических чтений реализован к 20-летию Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Году педагога и наставника. Старт Всероссийских педагогических чтений был приурочен ко Дню народного единства.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI