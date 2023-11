Почти 800 млрд рублей получил малый и средний бизнес под поручительства НГС за 9 месяцев этого года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Малый и средний бизнес привлек свыше 791 млрд рублей финансовой поддержки за три квартала 2023 года в рамках Национальной гарантийной системы (НГС).

«Доступное финансирование – основной запрос бизнеса в условиях перестройки производственных процессов, изменения логистики, переориентации на новые рынки. Поэтому Корпорация МСП, региональные гарантийные организации помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно», – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Напомним, многоуровневая гарантийная система наряду с льготными программами позволяет облегчить кредитование сектора, в том числе по банковским продуктам. Положительная динамика говорит о востребованности и эффективности инструмента: объем финансовой поддержки в рамках НГС за 9 месяцев 2023 года вырос на 57% по сравнению с показателями января-сентября 2022 года. Кроме этого, с 2019 по 2022 консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС вырос на 90%, в 2022 году количество получателей выросло на 440% по отношению к 2019 году.

Регионами-лидерами по приросту объема финансовой поддержки за 9 месяцев текущего года в сравнении с тремя кварталами 2022 года стали Карачаево-Черкесская Республика (393%, увеличение до 2,6 млрд рублей), Чеченская Республика (197%, до 3,6 млрд), Республика Карелия (185%, до 9,5 млрд), Магаданская область (171%, до 0,8 млрд) и Республика Калмыкия (169%, до 0,5 млрд рублей). В Топ-10 регионов по этому показателю вошли также Свердловская область, Республика Тыва, Псковская область, Астраханская область, Республика Северная Осетия-Алания.

«Национальная гарантийная система для предпринимателя – это поручитель в лице государства, которое берет на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже в ситуации отсутствия залога. С точки зрения отраслей за январь-сентябрь текущего года максимальный прирост объемов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках НГС был зафиксирован в сфере гостиниц и общепита (в 2,6 раза), в транспортировке и хранении (в 2,3 раза). Кроме того, сфера информации и связи показали за три квартала двукратный рост», – добавил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По абсолютным показателям объемов финансовой поддержки МСП по итогам трех кварталов 2023 года первое место занимает торговля (234,2 млрд рублей), затем следуют обрабатывающие производства (199,6 млрд). Замыкают топ лидирующих отраслей транспортировка, хранение и сельское хозяйство (соответственно 69,4 и 38,3 млрд рублей).

Напомним, в НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

